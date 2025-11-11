El Ayuntamiento de Sevilla asegura que "hay margen" para decidir qué pasa con las competencias de Silvia Pozo

En un pleno extraordinario de urgencia celebrado este martes, el Ayuntamiento de Sevilla ha tomado conocimiento de la renuncia de Silvia Pozo a su acta como concejala del Consistorio. Pozo ejercía como delegada del área de Deporte y Salud y también era responsable del distrito Macarena.

La dimisión se ha formalizado durante la sesión plenaria, en la que se ha dado cuenta oficialmente de su salida del Gobierno municipal.

Ahora queda por saber quién será la persona que adopte dichas competencias. El nombre que suena con más fuerza es el de Carmen María Tena, siguiente en la lista de candidatos del Partido Popular con la que la formación concurrió a las elecciones municipales de mayo de 2023.

Sin embargo, fuentes municipales señalan a este periódico que el alcalde podría aprovechar esta situación para "hacer algún ajuste más".

No obstante señalan que no será hasta el próximo pleno cuando Tena tome posesión de su nuevo cargo, por lo que "hay margen para tomar la decisión".

Durante una convocatoria celebrada este martes, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha hablado de "pequeños retoques" en el equipo de gobierno tras la salida de Pozo.

Con la salida de Silvia Pozo tras su nombramiento como delegada territorial de la Salud el pasado miércoles en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se quedan libres las dos áreas que estaban bajo sus directrices. La primera es la Salud y Deporte y la segunda es la del distrito Macarena.

Desde el Ayuntamiento apuntan a que la persona que sustituya a Pozo "no necesariamente" tiene que adoptar las dos competencias.

En el supuesto de que Tena rechazara el cargo, el siguiente en la lista sería Fernando Mañes, actual director del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS).

La reestructuración del equipo municipal -la segunda en el mandato de José Luis Sanz- viene después de que el delegado de Salud de Sevilla y exgerente del Virgen del Rocío, Manuel Molina, fuera cesado por la crisis de los cribados en Andalucía.

En el Consejo de Gobierno celebrado el pasado miércoles, se anunció que era la hasta entonces edil del Ayuntamiento de Sevilla Silvia Pozo quien lo sustituirá, obligando a la reformulación del Consistorio.