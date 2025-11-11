El Ayuntamiento prevé que las obras en La Campana terminen antes de diciembre aunque el tráfico seguirá cortado

Imagen de la estética de la vía tras las obras. Ayuntamiento de Sevilla Sevilla

Las obras de La Campana estarán acabadas, previsiblemente, antes de que llegue diciembre. Se trata de la segunda fase del proyecto para la llegada del tranvibús al centro de Sevilla. Los trabajos tienen como objetivo dotar al espacio de una vía destinada a los autobúses eléctricos y han tenido una duración de casi dos meses.

En concreto, fuentes municipales han informado a este medio de que se espera que la calzada esté transitable sobre la segunda quincena de noviembre. No obstante, el tráfico rodado seguirá viéndose afectado debido a que las tareas continuaran por la zona de la calle Laraña y la plaza de la Encarnación.

Las tareas de rehabilitación de la segunda fase del proyecto comprenden el tramo que abarca la calle Trajano, la Campana y la Plaza del Duque.

La semana pasada, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, compartió a través de su perfil de la red social X cuál iba a ser finalmente la estética de la vía después de casi dos meses en obras para la llegada del tranvibús.

En la publicación, el propio edil aseguraba que las obras "avanzaban a buen ritmo", no obstante, desde el ayuntamiento apuntan a que el tránsito de vehículos se va a ver afectado por la siguiente etapa. Esta última avanza por la calle Laraña y la Plaza de la Encarnación.

Líneas de Tussam desviadas

Fue el pasado mes de septiembre cuando comenzaron los trabajos en la mencionada vía. En concreto, el 22 de este mes se puso el vallado de La Campana y de la calle Martín Villa como paso previo al comienzo de las obras.

La delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla ha sido la encargada de poner en marcha estas labores.

Durante el desarrollo de las mismas, las líneas de autobús Tussam 27 y 32 han sufrido alteraciones. Antes de que comenzaran las obras, ambas líneas terminaban su recorrido en la plaza del Duque, actualmente lo tienen que hacer en Ponce de León.

Hasta ahora, el nuevo medio de transporte que puso en marcha el Consistorio hispalense para acercar a los vecinos de Torreblanca y Sevilla Este al centro de la ciudad termina su ruta en el barrio de Nervión.

No será hasta septiembre de 2026 cuando se finalicen los trabajos en su totalidad y el tranvibús llegue hasta la Plaza del Duque después de pasar por la estación de trenes de Santa Justa, conectando así a los habitantes del barrio sevillano con el Casco Antiguo de la urbe.

"Devolver la estética al Casco Antiguo"

Las obras no solo sumarán una plataforma reservada al tranvibús -un sistema que ya está operativo en otras zonas de la ciudad y que ha dividido a los sevillanos-, sino que también busca la renovación estética del entorno.

Según el primer edil, uno de los objetivos de los trabajos es "devolver al Distrito Casco Antiguo una estética acorde a su historia".

Para ello, tal y como se puede apreciar en la imagen compartida por José Luis Sanz en sus redes sociales, se ha sustituido el asfalto que imperaba hasta ahora en la calzada por adoquines grises.

Además, los pasos de cebra están formados por estos mismos elementos de color blanco que dibujan las líneas.

Obras en Plaza Nueva

A pesar de que la segunda fase está ya a punto de acabar según el Ayuntamiento, durante unos meses dos de los puntos más transitados del Casco Antiguo van a coincidir en obras.

Y es que desde el pasado lunes, la Plaza Nueva está siendo testigo de su "mayor" remodelación desde 2006, después de la llegada del metrocentro al entorno.

Se prevé que estos trabajos tengan una duración de un año y medio por lo que, previsiblemente, la remodelación afectará a la Semana Santa 2026.

Al hilo de esto, el alcalde sevillano aseguró que haría "todo lo posible" para que la festividad hispalense se viera lo menos perjudicada posible.

Las obras acometidas en la céntrica plaza se basarán en la ampliación del espacio, la sustitución de los materiales de pavimentación para mejorar la estética y la limpieza, nuevo arbolado y mobiliario urbano y cambios en accesos y tráfico, trasladando la zona de carga y descarga a una calle paralela.