Los ‘Advanced Manufacturing Awards’ reconocen a CATEC por su tecnología disruptiva en el proceso de fabricación

El Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (Catec) ha sido galardonado con uno de los premios 'Advanced Manufacturing Awards' que organiza Advanced Manufacturing, el mayor encuentro de España de la industria de fabricación avanzada.

En concreto, el centro, con cuatro sedes en España -tres en Andalucía y una en Galicia-, ha sido premiado en la categoría de 'Tecnología Disruptiva en el Proceso de Producción', por el proyecto HTSMART -High Temperature Superconductors for Compact Fusion Reactor-.

Se trata de una iniciativa en la que participa junto a otros socios y empresas y que está orientada al diseño, prototipado y validación de imanes superconductores de alta temperatura para reactores de fusión ultra compactos, mediante tecnología de fabricación aditiva (impresión 3D).

El jurado del premio ha seleccionado este proyecto en reconocimiento a la innovación que esta tecnología puede suponer en el campo de la fabricación de componentes para reactores de fusión cara al futuro.

El objetivo del proyecto es diseñar un reactor de fusión por confinamiento magnético más compacto y eficiente posible, con producción autosuficiente de tritio, basado en tokamaks esféricos de triangularidad negativa y bobinas HTS.

El trabajo de Catec en esta iniciativa se está centrando en la investigación de aleaciones metálicas y fabricación de la estructura de las bobinas HTS con criogenia integrada mediante tecnología de fabricación aditiva metálica DED, incluyendo sensores para monitorizar la operación en tiempo real la temperatura (20K), deformaciones y vibraciones.

El proyecto pertenece a la Convocatoria 'TransMisiones 2024' del CDTI, y en él participan también la Universidad de Sevilla, Elytt Energy, Skylife Engineering e Inespasa.

La entrega de premios se ha realizado en un acto celebrado en el mismo recinto de la feria Advanced Manufacturing, en IFEMA Madrid.

El premio ha sido recogido por Irene Heras, Investigadora Senior de Catec, quien se ha mostrado "muy agradecida" por el galardón.

"Consolida nuestro trabajo y línea de actividad en el campo de la Smart Industry y la Fabricación Avanzada, desarrollando e investigando en tecnologías de additive manufacturing que van a marcar el futuro de diversos sectores y de la industria de la producción en general en el futuro”, ha remarcado Heras.

Asimismo, ha señalado que el proyecto premiado parte de Tokamak Smart, el primer tokamak esférico de España y único del mundo por su capacidad para operar con diferentes formas del plasma -incluyendo triangularidad negativa-, que está instalado en la Universidad de Sevilla y desde este año está generando los primeros plasmas.

Catec es el mayor centro tecnológico aeroespacial de España, con una plantilla de más de 150 ingenieros y técnicos, y cuatro sedes en España, tres en Andalucía y una en Galicia. De ellas, dos son centros propios de ensayos en vuelo para sistemas no tripulados, HAPS y drones, ubicados en Jaén: los centros Atlas.