Así será la 30ª edición del Techstars Startup Weekend en la UPO: las ideas pueden pasar a proyectos reales en 54 horas

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, impulsa la 30ª edición del Techstars Startup Weekend Sevilla, que se celebrará en la Universidad Pablo de Olavide del 21 al 23 de noviembre.

Se trata de una experiencia intensiva de 54 horas en la que más de 150 participantes trabajarán en equipos multidisciplinares para transformar ideas en proyectos reales, con la guía de mentores expertos en estrategia, innovación, marketing, diseño y tecnología.

El evento alcanza su 30ª edición tras reunir a más de 3.000 participantes desde 2013, consolidándose como una cita de referencia para el emprendimiento en el sur de España.

La Universidad Pablo de Olavide acogerá esta edición como parte de su compromiso con el emprendimiento y la empleabilidad, reforzando la conexión entre el ámbito académico y el ecosistema innovador sevillano.

El equipo de mentores de esta edición reúne a profesionales de primer nivel del ámbito empresarial como Amparo Cantalicio, directora y fundadora en Meridianum Talent Lab; Carlos Pérez, cofundador en CoverManager; Carmina Barreiro, de Customer Success Specialist en Septeo; Emilio Solís, director Mision Smart Mobility – Alhaurín de la Torre) o Fernando Sierra, CEO en Educa360.

También Gracia Catalina, manager en ESA BIC Andalucía; Jesús Acevedo, abogado especialista en Ética en Inteligencia Artificial; Jhovanna Pumaro, senior product manager en Eventbrite; Luis Martínez-García Lomas, data analyst en DDCreativos, Diseño y Comunicación, o Manuel Agudo, CEO en Open Webinars.

Patricia Davis, la coordinadora pedagógica en La Barca Otro Teatro; Pedro Núñez, CEO en Domonova; Rafael Ferrer, consultor Estratégico y Desarrollo de Negocio; Teresa Suárez, consultora de Marketing y Comunicación en InnoMarketing; Víctor Humanes, project manager en Fusión Startups, y Víctor Martínez Calvo, CTO en Kampaoh.

Motivación y ganas

Desde la organización señalan que en esta experiencia no es necesario llegar con una idea: basta con la motivación y las ganas de aprender. La metodología “learning by doing” de Techstars Startup Weekend permite a cualquier persona, con o sin experiencia previa, vivir la creación de una startup desde dentro.

Habrá también un jurado profesional para valorar los proyectos en una edición que contará con el apoyo de INN-LAB. Se trata del Centro Propio de Investigación sobre Innovación, Emprendimiento y Empresa Familiar de la Universidad Pablo de Olavide.

Su misión es contribuir, mediante la investigación y la transferencia de conocimiento, a la búsqueda de instrumentos que potencien la capacidad innovadora de las pymes y empresas familiares, y la creación y desarrollo de empresas de alto valor añadido.

Como novedad, esta edición se ha incluido el Programa de Becas por Apadrinamiento “Apadrina Talento y Futuro”, impulsado por SevillaUP con el objetivo de eliminar barreras económicas y fomentar la diversidad en el ecosistema emprendedor.

La iniciativa conecta a profesionales y empresas que desean apoyar el talento emergente con jóvenes que participan por primera vez en Startup Weekend, ofreciéndoles la oportunidad de hacerlo de forma gratuita.

El programa promueve la igualdad de oportunidades, la conexión intergeneracional y la creación de historias reales de impacto que transforman trayectorias personales y profesionales.

Desde 2013, el Techstars Startup Weekend Sevilla ha reunido a más de 3.000 personas entre participantes, mentores y organizadores. En más de una década de convocatorias, el evento se ha consolidado como la principal cita del emprendimiento colaborativo en Andalucía, promoviendo una red de aprendizaje y apoyo que perdura más allá del fin de semana.