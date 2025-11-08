La Policía investiga un nuevo tiroteo en el Polígono Sur un año después del último episodio con armas de fuego

La Policía Nacional ha abierto una investigación por un tiroteo registrado en la noche de este viernes en el Polígono Sur de Sevilla, un suceso que se ha saldado sin heridos ni detenidos hasta el momento. El incidente se produce apenas un año después de que la misma zona protagonizara una reyerta con armas de guerra.

Según han informado fuentes policiales, varias patrullas se desplazaron al barrio tras recibir múltiples avisos de los vecinos, que aseguraban haber escuchado "unos disparos".

El incidente se produjo sobre las 20:30 horas en el entorno de las calles Marinero en Tierra y Padre José Sebastián Bandarán, en pleno corazón del barrio.

Los agentes continúan investigando lo ocurrido para determinar el origen de los disparos y si se relaciona con enfrentamientos entre grupos delictivos activos en la zona. Hasta el momento no han trascendido más detalles sobre el suceso.

Este episodio de violencia se produce poco más de un año después de otro tiroteo en el mismo barrio. El 13 de octubre del año pasado, la Policía Nacional ya intervino en las Tres Mil Viviendas tras registrarse detonaciones de armas de fuego.

En aquella ocasión, los agentes localizaron armas, munición e impactos de bala en las ventanas de varios pisos cercanos al lugar de los hechos.

Fuentes de la investigación confirmaron a este periódico en aquel momento que no había personas heridas por los disparos, y quisieron lanzar un mensaje de tranquilidad: "En el barrio hay agentes uniformados y de paisano velando porque no pase nada más".

La reiteración de este tipo de sucesos vuelve a encender las alarmas sobre la inseguridad en el Polígono Sur, una de las zonas más castigadas por los problemas sociales y las disputas entre clanes.