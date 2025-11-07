Sevilla se une al mundo en dos horas y media con un nuevo vuelo a Londres, pero sigue sin fondos para su aeropuerto

Sevilla se une al mundo en dos horas y media. Vueling anunció el pasado miércoles la puesta en marcha de una nueva conexión aérea directa entre el aeropuerto de San Pablo y el londinense Heathrow, el más conectado del planeta. La ruta comenzará a operar entre marzo y abril de 2026 con una frecuencia diaria.

Con esta nueva conexión, el Aeropuerto de Sevilla continúa ampliando su alcance internacional. Cabe mencionar que el aeródromo hispalense alcanzó en mayo de este año los 889.633 pasajeros, siguiendo un récord que se mantuvo durante 17 meses consecutivos. Todo ello, pese a quedarse sin presupuestos en los últimos planes económicos de Pedro Sánchez.

Gracias al nuevo enlace, Sevilla ampliará su red de vuelos directos con la capital británica, a la que ya llega actualmente a través de tres aeropuertos: Gatwick, con vuelos de easyJet, BA Euroflyer y la propia Vueling; Luton, con Ryanair; y Stansted, también operado por Ryanair.

La incorporación de Heathrow, considerado el principal hub del Reino Unido, permitirá conectar Sevilla con destinos de todo el mundo a través de este aeropuerto internacional. Este aeródromo ha sido reconocido como el aeropuerto con más conexiones del mundo en 2025 con vuelos a más de 226 destinos en 80 países.

El anuncio se realizó en el marco de la World Travel Market que se celebró en Londres, uno de los principales eventos internacionales del sector turístico.

2 millones de asientos

La responsable de Asuntos Públicos de Vueling, Rosaura Ferriz, indicó que la compañía "va a operar con dos millones de asientos en Sevilla", lo que supone un incremento del 6 por ciento respecto a 2025 y un total de 13 rutas operativas.

Además, anunció que la aerolínea incorporará un avión adicional en Sevilla, una medida que "creará empleo local, tanto directo como indirecto".

Ferriz subrayó que este nuevo enlace se suma al vuelo diario que Vueling ya opera con Londres Gatwick. "Entre ambos aeropuertos, Heathrow y Gatwick, ofreceremos tres vuelos diarios entre Sevilla y Londres", ha destacado.

La delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, calificó esta nueva conexión como un "salto cualitativo en la conectividad internacional de Sevilla", recordando que Heathrow ocupa actualmente el primer puesto en el ranking mundial de aeropuertos más conectados (OAG Megahubs 2025) y es el más grande y concurrido de Europa, con 83,9 millones de pasajeros en 2024.

Moreno ha señalado que esta ruta "va a facilitar la llegada de viajeros de diversas partes del mundo", destacando que el mercado británico aporta más de 162.000 viajeros anuales, con una estancia media de tres noches y un gasto turístico superior al de otros mercados.

El consejero de Turismo, Arturo Bernal, celebró que los aeropuertos andaluces han registrado 5,8 millones de pasajeros este verano, un 5,2 por ciento más que el año anterior, con 39.838 vuelos —casi dos mil más que en 2023—.

Además, la Junta de Andalucía prevé cerrar 2025 superando los 124.600 vuelos, un aumento del 6,3 por ciento respecto a 2024.

"Andalucía está demostrando que sí puede competir en volumen, pero también en valor, calidad y sostenibilidad", afirmó Bernal, que recordó que la comunidad ha superado por primera vez el medio millón de empleados en la industria turística.

Un aeropuerto sin ampliación

Esta noticia llega mientras Sevilla aún digiere haberse quedado fuera de los presupuestos del Gobierno socialista para una ampliación de su aeródromo, ya que no apareció dentro del plan de inversiones anunciado por Pedro Sánchez para el periodo 2027-2031. Una inversión de cerca de 13.000 millones de euros.

Aun así, los datos del aeropuerto sevillano reflejan una tendencia sostenida de crecimiento. En los cinco primeros meses del año, San Pablo registró 4.052.417 viajeros, un 6,8 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

De ellos, 2.187.707 pasajeros volaron en rutas internacionales —un 13,2 por ciento más que en 2023—, mientras que 1.810.638 lo hicieron en vuelos nacionales, una cifra similar a la del pasado ejercicio.

Estos datos mantienen vivo el debate sobre la necesidad de una nueva ampliación del aeropuerto. La última se inauguró en 2023 tras una inversión de 80 millones de euros, lo que permitió adaptar las instalaciones para acoger hasta 10 millones de pasajeros.

Una cifra que podría superarse este año, después de que en 2024 se alcanzaran 9.175.072 viajeros.

Mientras tanto, Aena anunció una nueva reforma valorada en 1,56 millones de euros destinada a mejorar los accesos a la zona de llegadas y optimizar el tránsito con el área de salidas. El objetivo es adecuar las infraestructuras a las nuevas necesidades operativas surgidas tras la ampliación de la terminal.

Esta nueva conexión supone un paso más hacia la mejora continua del aeropuerto de Sevilla, que, desde el fin de la pandemia y la modernización de sus instalaciones, mantiene una evolución ascendente, a la espera de que futuras conexiones con China y Estados Unidos supongan un nuevo salto internacional.