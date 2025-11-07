Sevilla despega con el Distrito Aeroespacial: más de 1,6 millones de metros para el nuevo corazón aeronáutico

El portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, y el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa. Ayuntamiento de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha dado un paso decisivo para el desarrollo del nuevo Distrito Aeroespacial, uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos de España con un terreno de 1,6 millones de metros cuadrados. Así lo han confirmado en la mañana de este viernes el portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, y el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa.

La aprobación provisional de los Planes Parciales de los sectores 4 y 5 de Santa Bárbara, en la zona noreste de la ciudad y junto al aeropuerto, marca un hito en la expansión urbanística y económica de la capital andaluza.

Estos dos sectores suman más de 1,6 millones de metros cuadrados de superficie —820.447 el sector 4 y 867.056 el 5— y habían permanecido paralizados desde 2006.

Tras superar todos los trámites técnicos y administrativos desde su aprobación inicial en marzo de 2024, los documentos están listos para su aprobación definitiva, que permitirá comenzar a planificar las obras y desarrollos futuros.

El desbloqueo ha sido posible gracias a la puesta en marcha del proyecto de la SE-35, el sistema general viario que articulará esta zona y facilitará los accesos tanto a los sectores de Santa Bárbara como a los núcleos industriales del entorno.

La inexistencia de esta infraestructura había impedido que la tramitación avanzara cuando el promotor presentó los planes en 2022. Ahora, con el impulso del actual equipo de Gobierno, encabezado por José Luis Sanz, se ha reactivado el proceso urbanístico.

La Sevilla del futuro

El desarrollo de Santa Bárbara forma parte del Distrito Aeroespacial, un proyecto que aspira a consolidar a Sevilla como referente europeo del sector aeronáutico aprovechando su cercanía con el aeropuerto y con la factoría de Airbus San Pablo.

Este nuevo distrito se plantea como una gran extensión urbana de más de 10 millones de metros cuadrados, que combinará usos industriales, residenciales, logísticos y terciarios, además de equipamientos públicos y zonas verdes.

Según los planes aprobados, el área contará con 800.000 metros cuadrados destinados a uso industrial y logístico, lo que permitirá atraer nuevas empresas relacionadas con el sector y facilitar la expansión de las ya existentes.

A ello se sumará la construcción de hasta 24.000 viviendas, con capacidad para 50.000 nuevos habitantes, configurando un nuevo modelo de ciudad orientado a la innovación, la sostenibilidad y la creación de empleo.

Un proyecto estratégico

El futuro Distrito Aeroespacial también supondrá un salto cualitativo en la movilidad de Sevilla. El desarrollo contempla la conexión con el aeropuerto a través del tranvía y la Línea 2 del Metro, así como la ampliación de la red de transporte público y la culminación de la SE-35 o la SE-Verde, ejes fundamentales para la vertebración de la zona.

El Gobierno municipal destaca que este impulso no solo desbloquea un proyecto estancado desde hace casi dos décadas, sino que además sienta las bases del crecimiento económico y tecnológico de Sevilla para las próximas décadas.

La combinación de infraestructuras, innovación industrial y vivienda pretende convertir este enclave en el mayor desarrollo urbanístico acometido en Andalucía hasta la fecha y uno de los más ambiciosos del país.

En palabras del propio Ejecutivo local, este avance permitirá que Sevilla "crezca como ciudad y como líder tecnológico del sector aeronáutico", configurando un nuevo polo de desarrollo que se complementará con los futuros Distritos Portuario y Tecnológico.

Con la aprobación provisional de los planes parciales de Santa Bárbara, Sevilla se prepara así para iniciar una nueva etapa de expansión urbana e industrial, que la situará, según las previsiones municipales, a la vanguardia del urbanismo y del sector aeroespacial en Europa.