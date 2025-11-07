Más de 200 agentes y una vivienda acorazada: así cayó una red de narcotráfico en una zona conflictiva de Sevilla

Agentes de la Policía Nacional han detenido a quince personas y han intervenido dos armas de fuego, abundante munición y diversas drogas en Sevilla, tras desmantelar un punto de venta de estupefacientes situado en una zona considerada especialmente conflictiva de la ciudad. El dispositivo ha contado con la participación de más de 200 agentes.

La actuación, desarrollada en el marco de la Operación Leda y bajo la denominación Operación Artemisa, se llevó a cabo el pasado mes de octubre y supuso ocho entradas y registros simultáneos en distintos inmuebles vinculados a la organización investigada, todos ellos con resultado positivo.

La investigación permitió identificar a los miembros del grupo criminal y las funciones que desempeñaba cada uno dentro de la red, así como los mecanismos empleados para abastecer el punto de venta.

En el operativo participaron más de 200 agentes de distintas unidades especializadas de la Policía Nacional, entre ellas Medios Aéreos, GOES, UPR, Guías Caninos, Unidad de Subsuelo y Caballería.

Durante los registros se intervinieron marihuana, cocaína, heroína y hachís, además de comprimidos ansiolíticos, balanzas de precisión, dinero fraccionado y material destinado a la preparación y distribución de droga. También se hallaron dos armas de fuego con munición y varios dispositivos recreativos utilizados por los investigados.

Los agentes realizaron las entradas de forma coordinada, sorprendiendo a los sospechosos mientras ejercían sus funciones o en sus domicilios. En uno de los inmuebles se localizaron dieciocho personas consumiendo sustancias.

Un punto de venta fortificado

El punto de venta desmantelado contaba con un sofisticado sistema de seguridad, compuesto por una triple puerta de acero con sistema de esclusa, ventanas reforzadas con planchas metálicas y cámaras ocultas que ofrecían visión exterior en tiempo real.

A los detenidos se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico.