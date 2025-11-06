La salida de la edil Silvia Pozo a Salud de la Junta obliga a José Luis Sanz a remodelar su equipo de gobierno

María Tena (a la derecha de José Luis Sanz) con el resto de directores de los distritos. Ayuntamiento de Sevilla

El Gobierno de José Luis Sanz afronta una nueva reestructuración interna, la segunda en lo que va de mandato. La actual concejal de Deporte y Promoción de la Salud y décima teniente de alcalde, Silvia Pozo, dejará el Consistorio para incorporarse a la Junta de Andalucía como delegada territorial de Salud, tras la aprobación de su nombramiento este miércoles en el Consejo de Gobierno.

En su lugar, podría asumir la concejalía vacante María Tena Aguilar, siguiente en la lista de candidatos del Partido Popular con la que la formación concurrió a las elecciones municipales de mayo de 2023. No obstante, según fuentes municipales, todo se encuentra aún en el aire.

Tena, que en la actualidad es miembro del Tribunal Económico del Ayuntamiento y que ocupó el cargo de directora general del Distrito Nervión, podría renunciar al acta. Es por ello que fuentes internas del Ayuntamiento explican a EL ESPAÑOL de Sevilla que "no hay nada oficial" aún.

Además, en el caso de que aceptara ocupar la concejalía, estaría por determinar si el área a su cargo sería la misma que Silvia Pozo deja libre, Deporte y Promoción de la Salud, ya que podría darse una "reestructuración", según informan a este periódico fuentes municipales.

En el supuesto de que Tena rechazara el cargo, el siguiente en la lista sería Fernando Mañes, actual director del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS).

Sin embargo, esta situación continúa generando interrogantes, ya que las actividades desarrolladas desde el ICAS, como el Festival de Ópera de Sevilla, están dando resultado. Sin ir más lejos, esta actividad superó los 10.000 asistentes con una ocupación media del 85 por ciento. Tanto es así que contará con una segunda edición.

Es importante mencionar que la salida de Pozo deja dos huecos por 'tapar': las competencias de la edil en el gobierno municipal (Deportes y Salud) y en el Distrito Macarena, donde era delegada.

Estos escenarios dejan a José Luis Sanz con la necesidad de una remodelación urgente en su equipo de gobierno, pero sin grandes certezas a la vista tras la marcha de Silvia Pozo.

Segunda remodelación

Es importante mencionar que se trata de la segunda reestructuración en el equipo de gobierno de Sanz desde el inicio del mandato.

La primera tuvo lugar con el cambio de funciones de Minerva Salas, anterior concejala de Cultura, Deportes y portavoz municipal, que pasó a asumir las áreas de Fondos Europeos, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Planes Estratégicos.

Desde entonces, Angie Moreno quedó al frente de Cultura y Turismo, mientras que Deportes pasó a depender de Silvia Pozo, quien ahora da un nuevo paso en su trayectoria política al incorporarse a la Junta de Andalucía.

Pozo, presente con Amama

La edil, que también presidía la Junta Municipal del Distrito Macarena, relevará en el cargo a Manuel Molina, en un momento especialmente delicado para la Consejería de Salud, marcado por la crisis del cribado de cáncer de mama que provocó recientemente el cese de la consejera Rocío Hernández.

Pozo ha desarrollado un papel importante a la hora de que el consejero de Sanidad pudiera reunirse con la asociación Amama, asociación que ha centralizado las protestas por los problemas del cribado de cáncer.

Está graduada en Enfermería y dispone de un Máster en Dirección y Gestión Sanitaria por la Universidad CEU, además de un Máster en Gestión Sanitaria en Enfermedades Crónicas por la Universidad de Valencia. Por ello, Pozo cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la salud.

Ha trabajado como enfermera de UCI en el Hospital Virgen Macarena y como profesora asociada en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla. Sustituirá en su nuevo cargo a Molina, que también fue gerente del Hospital Virgen del Rocío.

Ahora, con la marcha de esta última al Ejecutivo autonómico, el Ayuntamiento de Sevilla se ve obligado a reajustar de nuevo su organigrama político.