Irlandesas Loreto celebra una misa en honor a Sandra Peña casi un mes después de su muerte y sin las familias

Unas pancartas con la imagen de Sandra Peña durante la manifestación anti acoso de Sevilla. EP. Sevilla

El colegio Irlandesas Loreto, centro donde estudiaba Sandra Peña, celebra este jueves una eucaristía en honor a la menor. La misa llega casi un mes más tarde de que la joven se quitara la vida tras sufrir, presuntamente, acoso escolar por parte de tres compañeras de colegio.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de Sevilla, las familias han sido informadas a través de un comunicado de que el acto tendrá lugar a las 10:00 horas y será presidida por el capellán del colegio, Alfredo Morilla.

A la misa podrán ir solamente los alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), sin sus padres. "Esta eucaristía será un momento íntimo para el alumnado de Secundaria, momento de compartir juntos estos durísimos momentos vividos", señala el escrito.

En el mensaje se aclara que, "en este caso, a la eucaristía solo podrán asistir alumnado de ESO y profesorado", al contrario que en "otras ocasiones en las que sí pueden acudir las familias", según señalan fuentes cercanas al centro a este medio.

Además, denuncian la situación "que están viviendo los alumnos" ante el "exceso" de parte "sin justificación" al estudiantado. "Los niños van al colegio bajo tensión. Quieren hacer ahora todo lo que no han hecho antes", critican.

La misa en honor a la memoria de la menor fallecida llega casi un mes después de que ocurriera el trágico suceso, incluso familias del estudiantado critican que el colegio "no decretara ni un día de luto en memoria de Sandra" y que "los niños retomaran las clases con normalidad".

Los padres testificarán ante la Fiscalía

El pasado miércoles se conoció que la Fiscalía de Menores de Sevilla ha citado a los padres de Sandra en calidad de testigos perjudicados para el próximo 12 de noviembre, según confirmaron fuentes cercanas al caso a este medio.

Con esta citación, el juzgado les informará de su derecho a emprender acciones civiles y penales como parte afectada. Por su parte, la Fiscalía manifestará a la familia que si no quieren ejercitar ellos las acciones penales, esta lo hará en su nombre.

Se trata de un paso más dentro del proceso judicial que busca esclarecer qué ocurrió realmente y quiénes pueden ser responsables de la muerte de Sandra.

La Fiscalía de Menores abrió dos líneas de investigación. La primera busca investigar a las presuntas acosadoras y cuáles fueron sus responsabilidades.

Para ello, el Ministerio Público barajará la información recabada por las autoridades competentes y que confirmarán si las menores son imputables o no.

La segunda línea de investigación se dirige directamente al propio centro educativo. La Fiscalía busca aclarar si hubo una posible negligencia institucional al no activar los protocolos de acoso escolar ni los de prevención de conductas autolesivas que la Junta de Andalucía exige ante estas situaciones.