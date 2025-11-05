Sevilla vuelve a activar el Plan Territorial de Emergencias ante las lluvias y la posibilidad de granizo y tornado

El Ayuntamiento de Sevilla ha activado el Plan Territorial de Emergencia en nivel de preemergencia 1 ante la previsión de fuertes lluvias y la posibilidad de granizo y tornado durante la jornada de este miércoles.

Se trata de una medida preventiva que incluye el cierre de parques y jardines, instalaciones deportivas y el cementerio de la ciudad. Además de la suspensión de los talleres en los distritos municipales a partir de las 14.00 horas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha activado el aviso naranja entre las 14:00 horas y las 20:00 horas por lluvias que pueden dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y aviso amarillo por vientos con rachas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.

La fase de preemergencia nivel 1 se produce ante la posibilidad de que se registren "tormentas con abundante aparato eléctrico, sin descartar que vayan acompañadas de granizo grande y que se produzcan tornados".

El Consistorio ha instado a la ciudadanía a "evitar desplazamientos innecesarios, extremar las precauciones" si es preciso salir y "evitar calles afectadas" por posibles incidencias. Igualmente pide recurrir al teléfono 112 en caso de emergencia y seguir información por "fuentes oficiales".

El pasado miércoles el Consistorio también se vio obligado a activar dicho plan debido a las fuertes precipitaciones que tuvieron lugar en la ciudad y que dejaron anegaciones en diversos puntos de la urbe.

En concreto, el Centro de Control atendió más de 700 incidencias según el Ayuntamiento de Sevilla. Entre ellas, el rescate de personas durante un día denominado como "histórico" debido a los 115 litros por metro cuadrado que cayeron en 13 horas.

En paralelo, las distintas universidades de Sevilla, tanto las públicas como las privadas, se vieron obligadas a suspender las clases debido al temporal, que dejó estampas inéditas.