La Aemet, por dentro: así funciona la agencia ante lluvias como las que inundaron parte de Sevilla la pasada semana

Las lluvias que inundaron parte de Sevilla el pasado miércoles -coincidiendo con el aniversario de la DANA de Valencia- provocaron el caos en la ciudad y una disputa entre el Consistorio y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El alcalde hispalense, José Luis Sanz, defendió que "cualquier ciudad sufriría anegaciones" con lluvias de este tipo y declaró que la agencia "debería actuar durante los 365 días del año, no únicamente el Domingo de Ramos y el Martes Santo".

Por otra parte, el portavoz del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, señaló el pasado lunes que "no se trataba de que se avisase que iba a llover, eso ya se sabía, lo que tendrían es que haber decretado la alerta roja".

Y denunció que "Sevilla ha pagado caro la incompetencia del Ministerio, muchos garajes inundados y Fibes todavía sigue cerrado”.

El debate se ha generado después de que una parte de los sevillanos criticasen que no se activase la alerta roja debido a las incidencias que provocó el temporal: el Centro de Control atendió más de 700, entre ellas, el rescate de 13 personas que se habían quedado atrapadas en el interior de sus coches y casas.

El día del temporal que dejó estampas nunca vistas en la ciudad se registraron 115 litros por metro cuadrado en 13 horas. Por ello, atendiendo a los parámetros habituales, la Aemet decretó el aviso naranja.

Alrededor de 130 meteorólogos trabajando en Andalucía

Juan de Dios del Pino, delegado de la agencia en Andalucía, Ceuta y Melilla, explica a EL ESPAÑOL de Sevilla cómo actúan los meteorólogos y cuáles son los parámetros a los que se atienden para decretar un aviso u otro.

En concreto, los "casi 130" expertos que hay en toda la delegación andaluza -con sede en Sevilla- y "1.000 repartidos por el resto de España" trabajan bajo el denominado Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteoalerta).

"Este sistema lo conoce la Protección Civil de cada municipio y está publicado en la página web oficial" de la institución.

En el mismo diferencia entre diferentes umbrales y zonas geográficas. En cuanto a este último punto, la provincia sevillana se divide entre la Sierra Norte, la Sur y la Campiña, estando la ciudad de Sevilla enmarcada en esta última.

En lo que respecta a los umbrales, el delegado señala que hay dos tipos. El primero se aplica a las precipitaciones persistentes y distingue entre 40, 80 y 120 litros por metro cuadrado en 12 horas -decretándose aviso amarillo, naranja y rojo respectivamente- y el segundo se centra en las precipitaciones intensas, es decir, "cuando llueve mucho en poco tiempo".

En este caso los avisos se dan teniendo en cuenta si se sobrepasa los 15, 30 o 60 litros de agua por metro cuadrado en una hora.

Una vez que los meteorólogos han previsto cuál será la cantidad de agua que caerá en cada zona, establecen el tipo de aviso y lo trasladan a las diferentes instituciones.

"Trabajamos con antelación. Cuando creemos que se pueden superar los umbrales es cuando lanzamos el aviso. Intentamos hacerlo siempre lo antes posible", señala, y pone de ejemplo el caso de la DANA de Valencia, en el que la Aemet "lo emitió a las 08:00 horas y pasó a las 20:00".

Coordinación entre Aemet e instituciones

La gestión de emergencias es una labor de coordinación entre los meteorólogos e instituciones.

En concreto la agencia está en contacto con el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, dependiente de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa. Es este quien debe de transmitir los avisos a los consistorios de los municipios.

No obstante, en el caso de la provincia de Sevilla la Aemet también están en constante conversaciones con el Cecop -la Protección Civil del Ayuntamiento de Sevilla-, a quién actualizó "10 veces la evolución de las lluvias" del pasado miércoles.

Una vez que la Aemet ha avisado de cuáles son los pronósticos, son las instituciones competentes quienes barajan la situación y actúan decretando, por ejemplo, la cancelación de las clases en colegios y universidades.

Para saber cómo se va a comportar el clima, los trabajadores de la Aemet se reúnen "todos los días para elaborar los avisos" incluso, señala Del Pino, "a veces con los responsables de la Junta de Andalucía", algo que sí se hizo el día del temporal en Sevilla.

Aviso amarillo para Sevilla

Juan de Dios del Pino señala que "los meteorólogos trabajan con todas las herramientas: desde modelos de precisión numérica del tiempo hasta informaciones de otros organismos que también estudian el clima".

Asimismo, señala que parte de la labor es "vigilar constantemente cómo evoluciona el tiempo y corregir los avisos". En esta línea, el delegado de la Aemet en Andalucía afirma que "el nivel naranja en Sevilla no cambió desde que se dio".

El próximo miércoles, Sevilla se enfrenta a otra jornada de precipitaciones. Por ahora, el aviso es amarillo.

En cuanto a que lluvias de esta magnitud se vuelvan a repetir, aclara que "sí lo harán, pero no se puede saber cuáles serán las consecuencias" porque dependen de muchos factores.