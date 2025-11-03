Termina una edición "récord" de la Feria del Libro de Sevilla con más de 130.000 visitantes

La Feria del Libro de Sevilla 2025 cierra una edición "récord" con más de 130.000 visitantes durante los 12 días de celebración.

Esta edición, la segunda celebrada en los Jardines de Murillo, ha reunido a más de 70 expositores repartidos en 57 casetas, entre librerías, editoriales, colectivos culturales y asociaciones.

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha señalado que "esta feria es el resultado del trabajo de libreros, editoriales, fundaciones, autores y lectores, que hacen posible que Sevilla respire literatura en cada rincón" y que se consolida como uno de los "los grandes eventos culturales del sur de España" .

Asimismo, ha subrayado "el magnífico ambiente vivido en esta edición y el impacto que la FELISE tiene no solo en el ámbito cultural, sino también en la proyección turística y económica de la ciudad".

Según el Ayuntamiento de Sevilla, "la programación cultural ha sido otro de los grandes pilares del éxito de FELISE". En total, ha habido cinco espacios destinados a distintas actividades y más de 180 autores invitados.

Firmas de alto nivel

En concreto, al igual que en años anteriores, el programa ha contado con presentaciones de libros, firmas, talleres, mesas redondas y festivales temáticos.

En esta ocasión los Jardines de Murillo han sido el escenario de homenajes y entrega de premios como el Premio de Novela Joven Leer Suma, impulsado por la Fundación José Manuel Lara y la Fundación Cajasol y el II Premio Literario Educación.

La escritora Inma Aguilera fue la encargada de inaugurar la Feria del Libro 2025. Las jornadas acogieron también las firmas de Javier Castillo o Ashley Poston.

El festival Hispalit ha sido otro de los emblemas de esta edición, el mismo reunió a voces como Eduardo Halfon, Lara Moreno, Milena Busquets, José Antonio Marina, Raquel Lanseros o Héctor Abad.

Los jóvenes tuvieron parte de protagonismo con el programa ReaderCon en el que pudieron asistir a las firmas de escritores como Raisa Martín, Cherry Chic o Victoria Álvarez.

El papel de los más pequeños

La Feria del Libro de Sevilla ha puesto el foco tanto en el futuro lector de los niños como en la memoria literaria y cultural de la ciudad.

El vuelo lector de los más pequeños puso el foco en talleres y espectáculos para fomentar la lectura entre niños y familias. Participaron artistas como Margarita del Mazo, Concha Pasamar, Juan Arjona y la compañía Planas y Ardilla Bam.

Por otro lado, homenajes a la memoria literaria sevillana recogen los tributos a figuras relevantes de la literatura y la cultura local como Antonio Rivero Taravillo, Julia Uceda, Manuel Ferrand y Pedro Morela.

Asimismo, fueron galardonados Yolanda Morató, Zenda Libros y la Editorial Siruela por su labor en el ámbito literario.