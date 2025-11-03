¿Cuándo llega el frío a Sevilla? Bajada brusca de temperaturas durante la semana a partir de este día

Este comienzo de otoño ha sido uno de los más cálidos. EP. Sevilla

Sevilla experimentará una bajada brusca de temperaturas a partir del próximo jueves día 6 de noviembre.

En concreto, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las mínimas serán de ocho grados y las máximas de 21 en los días más fríos de la semana.

En cuanto al comienzo de la misma, los termómetros alcanzarán los 25 grados tanto el lunes como el martes, mientras que el miércoles la cifra llegará a los 26, convirtiéndose así en el día más caluroso de la semana.

El pasado miércoles, Sevilla vivió una jornada de precipitaciones inédita. Se registraron 115 litros por metro cuadrado en menos de 15 horas, una cifra a la que no se había llegado desde que hay registros.

Este fenómeno provocó inundaciones en determinados puntos de la ciudad. Además, ocasionó numerosas incidencias, según el Ayuntamiento de Sevilla, el Centro de Control atendió a más de 700.

Entre ellas destacaron 13 rescates a personas que habían quedado atrapadas en los coches o en el interior de sus domicilios. También se produjeron numerosos cortes de tráfico.

Cierre del FIBES

Asimismo, el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES se inundó, sufriendo cuantiosos daños que obligaron a la suspensión del Salón del Motor y al aplazamiento de Sevilla de boda.

Pues bien, parece ser que, por suerte, por ahora no se va a volver a repetir una situación de esta magnitud.

Tal y como señala la Aemet en su web oficial, el miércoles es, por ahora, el único día en el que lloverá. En concreto, la probabilidad de precipitaciones es de un 100 por ciento.

No atrasa la Navidad

Por otra parte, jueves, viernes y sábado podrían caer algunas gotas, siendo el porcentaje de 20 en el primer y tercer día y de 25 el segundo.

La semana estará marcada por norma general por días nublados, exceptuando el sábado en el que, según lo previsto, el sol será el principal protagonista de la semana.

El comienzo de este otoño ha sido uno de los más cálidos que se recuerdan en los últimos años. Sin embargo, las agradables temperaturas no han ralentizado la llegada de los hábitos y tradiciones propios de esta época.

Ejemplo de ello son las largas colas de lotería que ya se empiezan a formar en las administraciones del centro de la ciudad, demostrando que, aunque las frías jornadas se atrasen, la Navidad está a la vuelta de la esquina.