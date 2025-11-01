El blindaje de Sevilla deja cero incidencias graves durante la noche de Halloween

El dispositivo especial del Ayuntamiento de Sevilla se ha saldado con cero incidencias graves en la ciudad en la noche de Halloween. Durante la jornada del 31 de octubre, el Centro de Control gestionó 225 sucesos, la mayor parte por ruidos y molestias.

El delegado de Seguridad ciudadana, Ignacio Flores, ha explicado que "como en los dos años anteriores el refuerzo de seguridad ha funcionado con éxito. Entre las actuaciones, ha destacado el amplio dispositivo de ocio que se desplegó de manera preventiva en una decena de ubicaciones de la ciudad".

Durante la noche del 31 se registraron 225 sucesos en el Centro de Control, la mayoría de ellos por ruidos y molestias. Además, se revisaron 15 establecimientos.

También se llevó a cabo tres desalojos, dos precintos y una clausura. En este sentido, el Consistorio señala que, "en general, se han mejorado las condiciones de seguridad con respecto al año pasado".

La Policía local realizó 143 controles de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad. De todos ellos, ocho dieron positivos, acarreando la mitad responsabilidad penal.

El gobierno municipal inspeccionó en los días previos numerosos establecimientos para que estos fuesen subsanando los defectos encontrados. Además, el trabajo de monitorización por redes sociales permitió localizar fiestas irregulares y puntos de concentración de jóvenes en la vía urbana.

En paralelo, se sigue impartiendo charlas preventivas para concienciar a los más jóvenes por parte de los Agentes Tutores.

El delegado ha destacado que "desde el Ayuntamiento queremos agradecer el gran trabajo y predisposición de los bomberos y policías locales que además, llega en una semana complicada en la que ambos cuerpos se han esforzado por restablecer la normalidad en la ciudad tras las intensas precipitaciones".