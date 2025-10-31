Tom Collins se engalana por una buena causa: la Fundación Ronald McDonald y Fede Quintero como protagonistas

El club de negocios Tom Collins se vistió el pasado jueves de gala por una buena causa. La noche estuvo marcada por un objetivo claro: recaudar fondos para la Fundación Ronald McDonald, dedicada a dar estancia a más familias con hijos hospitalizados.

Entre los invitados de honor, hubo uno que destacó. El periodista y empresario sevillano Fede Quintero protagonizó gran parte de la jornada.

El grupo de networking se ha consolidado como la fusión perfecta entre ocio y negocio. Los empresarios de Sevilla eligen este espacio para debatir sobre el presente y futuro del mundo empresarial de una forma diferente a la que se da en los despachos, distendida y relajada.

Tristán Tristán, el director del club aseguró que "las personas en Tom Collins se esfuerzan, sufren, pero saben disfrutar". "En este club apoyamos a los demás, trabajamos con pasión e iluminamos el camino", afirmó.

Su discurso giró en torno a la idea de la "luz propia", esa energía interior que, según explicó, "no deslumbra, pero ayuda a ver mejor".

"La luz propia aparece cuando escuchamos, cuando cumplimos más de lo que pedimos y cuando iluminamos a nuestro equipo para que nos siga", afirmó.

Reunión con destacados empresarios

El evento, celebrado en un ambiente elegante pero cercano, se convirtió en una de las citas más especiales del año para el club. Entre los asistentes se encontraban destacados empresarios y representantes de distintas áreas del tejido económico y social de Sevilla.

En una charla moderada por Tristán Tristán, Quintero repasó los comienzos de ElDesmarque, un proyecto que nació en Sevilla con apenas 800 euros y que acabó convirtiéndose en uno de los medios digitales deportivos más influyentes del país.

"Empezamos haciendo información sobre el Sevilla y el Betis, y aquella noche no dormí de la ilusión cuando 8.000 personas entraron en nuestra web", recordó. "Queríamos hacer un periodismo diferente, más cercano, más real".

Durante su intervención, el periodista habló de su paso por otros medios deportivos y compartió anécdotas personales como su primera reunión en Madrid para vender publicidad que terminó en portazo.

Más allá de las vivencias y los aprendizajes, el encuentro tuvo un claro componente solidario. Todo lo recaudado se destinó a la Fundación Ronald McDonald, que ofrece alojamiento y apoyo a familias con hijos hospitalizados.

El evento cerró con un brindis y un mensaje que resume el espíritu del club: trabajar, disfrutar y ayudar. Porque en Tom Collins, como dijo Tristán, "la luz que compartimos no es para deslumbrar, sino para iluminar el camino de los demás".