Sevilla denuncia un “nuevo agravio” del Gobierno central al quedar fuera de las ayudas al transporte metropolitano

Sevilla ha quedado "excluida" de las ayudas por parte del Gobierno central al transporte metropolitano. Así lo ha denunciado el grupo del Partido Popular de Sevilla, cuyo secretario general, Agustín Aguilera, tacha como "nuevo agravio" a la ciudad.

Se trata de una decisión que, según el PP de Sevilla, "perjudica directamente a más de un millón y medio de vecinos en el área metropolitana".

Agustín Aguilera, secretario general del PP sevillano, ha explicado que "pese a que Sevilla cumple todos los requisitos técnicos y administrativos exigidos para acceder a estos fondos, el Ejecutivo central vuelve a dejar fuera al Consorcio Metropolitano de Transportes".

"Si el Estado asumiera su parte, el precio del billete podría reducirse y la calidad del servicio aumentaría. Es incomprensible que, cumpliendo los criterios, Sevilla siga siendo marginada. No es una cuestión técnica, es una decisión política", ha criticado Aguilera.

De esta forma, el transporte metropolitano pasa a estar incluido en la lista de "agravios" de la ciudad por parte del Ejecutivo central.

Los reclamos de Sevilla

Sin embargo, Sevilla lleva años reclamando otras obras como la ampliación del aeropuerto y su conexión con la ciudad.

El alcalde hispalense, José Luis Sanz, ha denunciado en reiteradas ocasiones el "abandono" por parte del Gobierno central hacia el aeródromo de la provincia y que este no apareciera en el Documento de Regulación Aeroportuario (DORA) en el que se señalan cuáles serán los aeropuertos que recibirán una mayor inversión.

El último escrito registró una de las marcas más altas de las últimas décadas: 13.000 millones. Y, mientras que el aeropuerto malagueño recibió una inversión de 1.500 millones de euros, el presupuesto para el de Sevilla aún no está cifrado.

Relativo al aeródromo es también el reclamo por parte de Sevilla de la conexión ferroviaria que una al San Pablo con la estación de trenes de Santa Justa. Algo a lo que obliga la normativa vigente de la Unión Europea (UE) en 2030.

En esta línea, -aunque no es competencia autonómica- la consejería de Fomento de la Junta de Andalucía estudia que la línea 2 de Metro de Sevilla, que se encuentra en fase de estudio de alternativas, baraja que esta conecte el aeropuerto con algún punto de la ciudad, aunque esto no es definitivo.

La red de metro de la ciudad es otra de las demandas de la capital andaluza. Por ahora, la única Línea de Metro operativa es la 1 mientras que el tramo norte de la 3 está en construcción.

Por otra parte, tanto el tramo sur como la Línea 2 están en diferentes fases pero no hay prevista fecha de construcción de ninguna de las dos.

La financiación de la red de metro pertenece al Ministerio de Transportes, sin embargo, la Consejería de Fomento dependiente de la Junta de Andalucía ha cofinanciado parte de la infraestructura. Actualmente, la Junta de Andalucía, que acaba de presentar los presupuestos para el 2026, ha destinado más de 94 millones de euros a las líneas 2 y 3.

Cercanías y trenes

En materia de movilidad también destaca el cierre del anillo de cercanías y la línea de Alta Velocidad (AVE) que uniría Sevilla con Huelva y la ciudad portuguesa de Faro.

En cuanto al tren que conectaría la capital andaluza con el país vecino, se trata de un proyecto que se puso sobre la mesa en 2021 y que tendría una inversión de 1.200 millones, sin embargo, este aún no tiene fecha de finalización.

Por otra parte, el alcalde hispalense ha reclamado en varias ocasiones el cierre del anillo de cercanías. Según el primer edil, se trata de una estructura que permitiría que trenes como la línea C-4 circulen en doble dirección, con altas frecuencias y conectando barrios y polos importantes como Sevilla Este, parques tecnológicos y zonas empresariales.

A día de hoy, no hay ningún proyecto redactado por parte del Ministerio de Transportes para llevar a cabo dicho cierre.

También carreteras

La construcción y rehabilitación de determinadas carreteras es otra de las peticiones de Sevilla al Gobierno central.

En este sentido destacan la A-49 y SE-40. Desde el Gobierno municipal consideran a esta última clave para descongestionar la SE-30 y ampliar la conectividad entre los municipios del área metropolitana. Hasta, al menos, 2030 no se prevé que finalicen las obras.

En cuanto a la A-49, el deterioro de la vía ha hecho que el Ministerio de Transportes esté ejecutando y licitando de forma continua obras de conservación en la vía. Sin embargo, diferentes instituciones han reclamado un tercer carril para descongestionara.

En este sentido, Transportes ha licitado el proyecto para la construcción de un tercer carril por sentido en tramos de la autovía, por lo que aún no se sabe cuándo finalizará la obra.