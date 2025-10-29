La Junta financia casi 800 pisos de VPO en alquiler en Sevilla Este y el Parque Alcosa con un coste de 17 millones de euros

La Junta de Andalucía financiará 773 viviendas de protección oficial (VPO) en Sevilla capital. En concreto las nuevas construcciones se levantarán en la zona de Sevilla Este y el parque Alcosa.

La consejería de Fomento destinará más de 17 millones de euros en el levantamiento de 689 alojamientos en régimen de alquiler junto al Palacio de Congresos y Exposiciones Fibes y una segunda promoción de 84 viviendas en la calle Chaparro, en el recinto de la Antigua Algodonera de Parque Alcosa.

La inversión destinada a los inmuebles ubicados junto al Fibes será de más de 14,6 millones mientras que para las 84 de Sevilla Este se destinará más de 2,3 millones.

La medida fue aprobada el pasado martes en el Consejo de Gobierno y forma parte del Programa de Fomento del Parque de Vivienda en Alquiler de la Junta de Andalucía que contempla otras construcciones en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada y Málaga además de Sevilla.

La Administración andaluza financiará este proyecto con 37,6 millones de euros. El objetivo es sumar 1.496 viviendas protegidas al parque inmobiliario de las provincias incluidas en el plan.

Según la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, estas nuevas promociones se suman “al intenso trabajo que estamos realizando en Sevilla en materia de vivienda”.

Desde que pusieron en marcha estas líneas de subvenciones a promotores públicos y privados con la llegada del Gobierno de Juanma Moreno en 2019, se ha impulsado la construcción de 3.300 viviendas sólo en la provincia, con una inversión de 150 millones de euros.

“Vamos de la mano de Ayuntamientos como el de Sevilla, que creen en incrementar la oferta de viviendas a precio asequible”, ha remarcado la consejera.

La Junta ha subvencionado promociones como las de Hacienda El Rosario, en el Distrito Este, que ya están entregadas, u otras promociones en ejecución como las de Valdezorras, Pino montano o el barrio de Palmas Altas.

El impulso de la vivienda en Sevilla

En los próximos años, Sevilla verá un importante impulso en su mercado inmobiliario debido a varios proyectos residenciales puestos en marcha por Emvisesa, la empresa municipal de construcción.

Todos ellos, centrados en el facilitar el acceso a la vivienda a través de precios -tanto en alquiler como de venta- más asequibles. Sin embargo, el precio de las viviendas de promociones como la de la Cruz del Campo han causado polémica, ya que algunas alcanzan los 300.000 euros.

Desde el Ayuntamiento de Sevilla destacan que el "objetivo es el levantamiento de 1.200 al año hasta llegar a las 10.000 viviendas sociales que, según los estudios especializados, necesita la ciudad".

La última promoción en sumarse a la lista fue la que anunció el primer edil el pasado viernes. En concreto, Emvisesa construirá 350 viviendas en uno de los barrios con mayor exclusión de España según el INE, Los Pajaritos, y se levantará en los próximos seis años.

Esta operación contará con una inversión de 60 millones de euros. Durante el anuncio, el primer edil señaló que el plan de construcción se va a presentar "pronto".

Inmuebles de las Tres Mil Viviendas

En paralelo, la empresa municipal está habilitando en estos momentos un total de 144 viviendas en el entorno de las Tres Mil Viviendas, algo que Sanz subraya como un "importante desarrollo urbanístico".

El denominado como plan Martínez Montanés cuenta con una inversión de 20 millones de euros.

Del importe total, "13 millones proceden de la Junta de Andalucía y algo más de siete del Ayuntamiento de Sevilla". En esta línea, se prevé la construcción de 92 viviendas y la rehabilitación de otras 500.

Este proyecto, considerado "fundamental" por parte del alcalde de la ciudad, contempla la demolición de una serie de bloques de las Tres Mil Viviendas, la regeneración de espacios públicos, el incremento de zonas verdes y la conversión de la Carretera de Su Eminencia en un bulevar verde.

Otras promociones

En total, Emvisesa tiene actualmente 18 promociones en distintas fases de desarrollo -entregadas, en construcción o con obras adjudicadas- que suponen un total de 1.377 VPO nuevas.

Entre ellas destacan las 92 viviendas en venta del nuevo barrio de la Cruz del Campo y los 288 inmuebles rehabilitados en los residenciales Pajarito Arru y Pajarito Next Gen, que sumarán unos 288 inmuebles rehabilitados.

El Residencia Miralta-Su Eminencia es una de las últimas promociones que se están levantando en la ciudad.

La misma empezó a construirse el pasado 8 de julio y está compuesta por 32 viviendas de entre dos y tres dormitorios en régimen de venta y con garaje. Se prevé que los trabajos estén listos para el primer trimestre de 2027.

También los trabajos realizados en Palmas Altas, donde las construcciones de Puerta Real y Puerta Osario ofrecerán más de 200 pisos en alquiler.

Y los nuevos pisos ubicados en Valdezorras, Pino Montano, Triana y Torreblanca. Todas ellas son promociones de diversa escala.