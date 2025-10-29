El Ayuntamiento activa el Plan Territorial de Emergencias ante el aviso naranja por las fuertes lluvias en Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha activado el Plan Territorial de Emergencias en fase de preemergencia ante los avisos de alerta naranja que ha emitido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta las 21:00 horas.

Aemet también ha dado el aviso amarillo por tormentas y fuertes vientos con rachas de hasta 80 kilómetros por hora. A través de las redes sociales, el Consistorio ha informado de que los servicios operativos están actualmente activados.

Según señalan desde el Ayuntamiento, esta medida responde a los criterios preventivos y de anticipación ante posibles situaciones de riesgo.

El Ayuntamiento ha añadido que continúa monitorizando la evolución de los pronósticos oficiales para ofrecer información puntual a la ciudadanía y garantizar la seguridad en todo momento, agradeciendo la colaboración de la población y recordando que se mantengan atentos a los canales oficiales de comunicación.

El pasado martes, se avisó de que los cementerios y los parques de la ciudad permanecerían cerrados durante la jornada de este miércoles debido a la situación meteorológica y como medida preventiva.

Incidencias

El fuerte temporal ya se ha dejado notar a primera hora de la mañana en varios municipios de la provincia como Dos Hermanas. En esta localidad, algunas calles han aparecido completamente anegadas.

Asimismo, la intensa lluvia ha obligado a cortar al tráfico los túneles de la autovía A-92 a su paso por Sevilla, en los entornos de Palmete y Alcalá de Guadaíra, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) en sus redes sociales.

La incidencia notificada afecta al sentido Osuna, donde la circulación permanece interrumpida entre los kilómetros 5 y 10.

La DGT ha señalado de igual forma que la carretera presenta, concretamente, un estado de inundación por meteorología adversa que ha repercutido en una circulación difícil en el túnel de la carretera A-92, en el kilómetro 4,5, a la altura de Acebuchal.

Desde las las 14:00 a las 16:00 horas la Aemet advierte de la posibilidad de tormenta eléctrica, aunque puntualiza que, en este mismo intervalo, las lluvias serán más comedidas.