Detienen a cuatro personas en un pueblo de Sevilla por robar mercancías a camioneros mientras descansaban

La Policía Nacional ha detenido en Alcalá de Guadaíra a cuatro personas acusadas de pertenecer a un grupo criminal dedicado al robo de mercancías a camioneros en distintos polígonos industriales de la localidad.

La investigación continúa abierta y no se descartan más arrestos, según ha informado el cuerpo policial en una nota de prensa.

Los detenidos formaban parte de una organización que seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas. El grupo actuaba siempre del mismo modo.

Elegía a camioneros que, tras sus jornadas de trabajo, aparcaban sus vehículos con la carga completa y descansaban en el interior.

Cuando encontraban el momento oportuno, forzaban el acceso al remolque. Para ello, rompían los candados que protegían las puertas o cortaban las lonas de los contenedores hasta llegar a la mercancía. El robo se realizaba en apenas unos minutos.

La Policía Nacional ha explicado que la actividad de este grupo había generado alarma social entre los vecinos de Alcalá de Guadaíra. Además, afectaba directamente a una de las principales actividades económicas de la zona, vinculada al transporte.

702 robos en vehículos en 2024

El pasado año, se produjeron 702 robos con fuerza en el interior de vehículos en la provincia de Sevilla, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estas cifras indican que se han realizado 16 robos menos que en 2023, pero 191 más que en 2022, según indica el INE.

El delito más repetido en 2024 en la provincia de Sevilla es contra el patrimonio, incluyendo todas las tipologías penales, con 13.381 casos. El más repetido fueron los hurtos, en el que se contabilizan 4.231.

Le siguen los delitos contra las personas, con 9.278 sucesos, siendo las lesiones el más reiterado, con 5.155.