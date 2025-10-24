Tres calles dividen la Sevilla 'rica' de la 'pobre': más de 10.000 euros de diferencia solo con cruzar un semáforo

En Sevilla, basta con cruzar una calle para pasar de un barrio acomodado a otro que sobrevive con la mitad de ingresos, y es que las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) dibujan un mapa urbano donde la desigualdad se mide en metros.

Tres vías concretas ubicadas en distintos puntos de la ciudad—Castillo de Baños de la Encina, la Avenida de Andalucía y la Avenida Alcalde Manuel del Valle— separan hogares que apenas alcanzan los 17.000 euros anuales de otros que superan los 60.000.

La primera de esas fronteras es la calle Castillo de Baños de la Encina, que divide Pedro Salvado-Las Palmeritas, colindante con Bami, del Polígono Sur. La distancia económica es abismal. En la zona de Pedro Salvado-Las Palmeritas, los vecinos disfrutan de una renta media por hogar de 68.738 euros anuales, frente a los 17.449 euros del Polígono Sur. Cuatro veces más.

Este último es, además, el barrio con mayor número de personas cobrando una prestación por desempleo en la ciudad. Según los datos del INE, un 5,73 por ciento de sus vecinos percibe esta ayuda, mientras que un 21,4 por ciento recibe otro tipo de prestación y un 27,36 por ciento una pensión por jubilación. Solo el 41 por ciento vive de un salario.

Por su parte, en Pedro Salvado-Las Palmeritas, el 58 por ciento de los vecinos percibe un salario y solo un 0,72 por ciento recibe una prestación por desempleo. En este notorio ejemplo, unos metros separan los bloques del barrio más humilde de uno de los entornos residenciales más prósperos de la capital andaluza.

Avenida de Andalucía

La segunda brecha discurre a lo largo de la Avenida de Andalucía, que separa Los Pajaritos, una de las zonas más vulnerables de Sevilla, de Santa Clara, uno de los barrios más exclusivos. A un lado de la vía, las rentas medias alcanzan los 62.425 euros anuales; al otro, apenas 17.000.

Sin embargo, la diferencia no se mide solo en ingresos. Curiosamente, hay más vecinos que trabajan en Los Pajaritos (56 por ciento) que en Santa Clara (53 por ciento).

La diferencia está en el tipo de ingresos. En Santa Clara, un 16 por ciento de los residentes declara "otros ingresos", donde se incluyen rentas de propiedades o inversiones, mientras que en Los Pajaritos esa cifra cae al 1,39 por ciento.

En cuanto a las pensiones, ambos barrios presentan cifras similares: un 25 por ciento en Los Pajaritos y un 26 por ciento en Santa Clara.

El contraste entre ambas orillas de la avenida muestra que el empleo no siempre garantiza bienestar económico.

Alcalde Manuel del Valle

La tercera frontera de desigualdad la marca la Avenida Alcalde Manuel del Valle, que separa Pino Flores de Los Arcos. Aquí, en apenas cincuenta metros, la renta media por hogar se incrementa en más de 10.000 euros: de entre 24.086 y 28.288 euros en la primera zona, a 39.412 euros en la segunda.

También varía la composición social. En Pino Flores, el 52 por ciento de los vecinos percibe un salario, frente al 63 por ciento en Los Arcos. Los pensionistas representan el 31 por ciento en el primer caso y el 21 por ciento en el segundo.

Un simple cambio de acera basta para que las oportunidades laborales, el nivel de renta y las expectativas de futuro se transformen por completo.

Tres calles, tres fronteras. La Sevilla que el INE dibuja con cifras muestra una ciudad donde la desigualdad no se esconde en los márgenes, sino que se incrusta en su propio trazado urbano. Las avenidas que unen barrios son, al mismo tiempo, las que los separan.

Otros casos

Aunque los ejemplos aportados pueden ser los más reseñables, es muy común en Sevilla este tipo de situaciones. Es el caso de Los Remedios, conocido por ser una de las zonas con mayor nivel económico de la ciudad.

Sin embargo, presenta un curioso contraste, y es que en algunas áreas la renta media por hogar supera los 58.800 euros anuales, pero dentro de su entramado se esconde una manzana formada por cuatro calles donde esa cifra se reduce a menos de la mitad.

Se trata de "isla" que acoge las calles Roquero Silvio, Virgen de Todos los Santos, José Velázquez Sánchez y Santo Ángel. Su ubicación se encuentra justo a la espalda de la avenida República Argentina y a escasos metros del Parque de los Príncipes.

El INE señala que las zonas colindantes a estas calles presentan rentas medias por hogar de 58.809, 56.788 y 49.781 euros. Sin embargo, en este pequeño cuadrante la renta media desciende a 24.318 euros anuales, menos de la mitad que la del entorno. Esta renta se iguala a la de zonas más empobrecidas como San Jerónimo (25.000 euros anuales) o El Cerezo.