La Policía Nacional custodia el colegio de la niña que se suicidó la pasada semana en Sevilla para evitar episodios violentos

Una de las fachadas del colegio de Sevilla con pintadas sobre el caso. EP Sevilla

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado que la Policía Nacional custodia el colegio de las Irlandesas de Loreto, en Sevilla, de donde era la alumna de 14 años que la pasada semana se quitó la vida lanzándose al vacío desde su casa.

Esto es así, ha señalado Fernández, para evitar nuevos episodios violentos en el centro educativo, que ha amanecido un día más con pintadas alusivas a las tres menores que, presuntamente, habrían protagonizado el acoso escolar a la menor.

"Los cuerpos y fuerzas de seguridad, en este caso la Policía Nacional, evidentemente hace un trabajo de custodia y de vigilancia para evitar que se puedan producir situaciones no deseadas en ese entorno tan sensible como es un colegio", ha detallado el delegado del Gobierno.

Así, "evidentemente, la Policía está pendiente de la situación para evitar de cualquier circunstancia que pueda propiciar esta tensión que se ha tenido" en el centro escolar, ha añadido Fernández.

El delegado del Gobierno también ha confirmado que el teléfono móvil de la menor que se quitó la vida es parte central de la investigación, que sigue "abierta".

Teléfono móvil

Así, según Fernández, las pesquisas "se tienen que centrar en todos aquellos elementos que arrojen luz, lógicamente, para conocer la realidad de lo que ha sucedido". Y "evidentemente entre esos elementos que duda cabe que el teléfono móvil es importante".

En todo caso, el delegado del Gobierno ha insistido en que el caso de la muerte de la joven sevillana es "un tema muy sensible con una tragedia de fondo, que es lo que hay que destacar, pero que afecta fundamentalmente a un ámbito escolar de menores".

Por eso, ha señalado, pide "el máximo respeto para dejar que la policía, junto con la Fiscalía de Menores" y que "siga avanzando en esa investigación".