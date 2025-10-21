El Ayuntamiento presenta en la Real Fábrica la exposición INTERWOVEN, con obras de artesanos de 15 países

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, presenta este miércoles 22 de octubre INTERWOVEN, la primera edición de la nueva serie internacional Homo Faber Capsule.

La exposición, organizada en colaboración con la Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship y la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios (ACAO), abrirá sus puertas en la Real Fábrica de Artillería, donde permanecerá hasta el 23 de noviembre de 2025, con entrada libre.

La muestra reúne 35 obras excepcionales de artesanos y talleres de 15 países, que representan 22 disciplinas, desde el bordado y la cerámica hasta la orfebrería o el vidrio artístico.

Todas las piezas han sido seleccionadas por un jurado internacional entre más de 800 propuestas recibidas a través de la comunidad Homo Faber Guide, que agrupa a más de 3.500 creadores de 51 países.

Inspirada en el patrimonio artístico y textil de Sevilla, INTERWOVEN, cuyo significado literal es "entrelazado", propone una reflexión sobre las conexiones entre culturas, materiales y técnicas, y sobre el diálogo entre lo tradicional y lo contemporáneo en la creación artesanal.

Según la Michelangelo Foundation, la exposición "es una invitación a redescubrir la belleza de lo artesanal como una forma de diálogo entre pasado, presente y futuro".

Con una cuidada escenografía, la muestra ha sido concebida como una experiencia sensorial que combina diseño, patrimonio y sostenibilidad.

Forma parte del programa internacional Homo Faber Capsule, una iniciativa de la Michelangelo Foundation con sede en Ginebra, que busca resaltar el valor contemporáneo de la artesanía y su potencial innovador. La fundación es la impulsora de la prestigiosa Homo Faber Exhibition de Venecia y de la plataforma digital Homo Faber Guide.

Ciudad de encuentro cultural

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, destacó durante la presentación que "Sevilla ha sido siempre un lugar de encuentro entre culturas, un cruce de caminos donde los oficios y las artes se entrelazan desde hace siglos".

En este sentido recalcó que "INTERWOVEN refuerza esa vocación universal de la ciudad al reunir piezas de distintos países en un diálogo entre técnicas ancestrales y creación contemporánea".

Moreno subrayó también que "la artesanía no es solo un legado material, sino una manera de entender el mundo, una práctica que une técnica y emoción. En Sevilla somos una ciudad de cultura viva, de alfareros, orfebres, bordadoras, ebanistas y diseñadores, y este proyecto nos invita a mirar más allá de nuestras fronteras sin perder de vista nuestras raíces".

La delegada destacó además el valor simbólico del espacio expositivo: "La Real Fábrica de Artillería es hoy un emblema de la transformación cultural de Sevilla. En este lugar donde antes se forjaba el hierro y el fuego, celebramos ahora el trabajo manual como expresión artística y contemporánea".

Organización

Por su parte, Alberto Cavalli, director ejecutivo de la Michelangelo Foundation, explicó que "la comunidad Homo Faber abarca a miles de artesanos talentosos de todo el mundo, cuyos objetos excepcionales merecen visibilidad, atención y consideración. La acogida positiva de Homo Faber Biennial, junto con nuestro deseo de nutrir constantemente a la comunidad, dio origen a la idea de crear INTERWOVEN, la primera de una serie de colecciones cápsula que se exhibirán en ciudades de todo el mundo".

El jurado internacional encargado de seleccionar las obras estuvo compuesto por nueve miembros de reconocido prestigio, entre ellos el diseñador francés Pierre-Yves Rochon, que presidió el comité; la comisaria estadounidense Nora Atkinson; la diseñadora senegalesa Aïssa Dione; el artista surcoreano Hyejeong Ko; el diseñador argentino Cristián Mohaded; la galerista italiana Rossana Orlandi; la diseñadora española Cósima Ramírez Ruiz de la Prada; la vicepresidenta de la fundación Hanneli Rupert y la coleccionista polaca Anna Woźniak-Starak.

Artistas

Entre los participantes, el escultor textil surcoreano Minyeol Cho presenta piezas elaboradas con fragmentos de mezclilla reciclada. "No se trata solo de mostrar un objeto, sino de reflexionar sobre cómo las historias materiales y los gestos humanos se entrelazan en nuevas narrativas", señaló.

También participa la londinense Kamilah Ahmed, que combina bordado tradicional y digital inspirado en el tejido bengalí jamdani; la ceramista chilena Bernardita Cossio, con una escultura de porcelana que captura la textura del cuero cosido; o el taller marroquí Brodeuse Voyageuse, con una alfombra tejida que conecta Marruecos y Francia.

La muestra incluye además obras de siete artesanos andaluces, entre ellos Francisco Carrera Iglesias, que participa con una taza bordada que lleva su oficio a nuevos terrenos. "Es una verdadera alegría participar en esta exposición en mi ciudad con una pieza que me saca de mi zona de confort y me permite explorar campos que antes no conocía", afirmó.

Todas las piezas podrán consultarse a través de la aplicación de Homo Faber, donde los visitantes podrán votar sus obras favoritas. El artesano más votado será reconocido y promocionado por la plataforma internacional.

INTERWOVEN permanecerá abierta al público en la Real Fábrica de Artillería hasta el 23 de noviembre de 2025, con entrada libre, ofreciendo a los visitantes una oportunidad única para descubrir cómo la artesanía contemporánea entrelaza culturas, técnicas y emociones en el corazón de Sevilla.