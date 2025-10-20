"No solo resolvemos papeles de herencias y sucesiones: acompañamos personas"

Lucas Almohalla, Socio Director Nacional del Departamento de Sucesiones de Maireles Abogados & SucesioneM, da las claves sobre cómo actuar ante una herencia.

Lucas Almohalla es el socio director nacional del departamento de Sucesiones de Maireles Abogados & SucesioneM, una empresa malagueña especializada en herencias y sucesiones. En esta entrevista responde a muchas de las dudas que les plantean los clientes en su despacho.

¿Qué debe saber una familia cuando se enfrenta a una herencia? Lo primero es comprender todos los pasos que deben darse tras un fallecimiento: desde los certificados necesarios hasta las obligaciones fiscales, los plazos legales y las decisiones que deben tomarse. Cada herencia es distinta, y cada familia tiene una situación particular. Por eso, es clave evitar el “me han dicho que…” y acudir directamente a un abogado especializado que analice el caso y ofrezca una solución adaptada. ¿Cuáles son los pasos iniciales y las principales dificultades? Los primeros trámites incluyen la obtención del certificado de defunción, el certificado de últimas voluntades (donde se indica si hay testamento y ante qué notario) y el certificado de seguros de vida. A partir de ahí, es necesario identificar los bienes, determinar los herederos y planificar el reparto. Las principales dificultades surgen, generalmente, por conflictos entre herederos, desconocimiento de deudas, desacuerdos en el reparto o errores en los plazos fiscales. Una buena planificación y un acompañamiento profesional evitan estos problemas. ¿Por qué es tan importante acudir a un equipo especializado en herencias? Como ocurre en medicina, cuando tenemos un problema serio no acudimos al médico de cabecera, sino al especialista. Lo mismo debería suceder en derecho. Las herencias implican legislación civil, fiscal, registral e incluso internacional. Además, la normativa cambia según la comunidad autónoma. Un despacho generalista puede manejar aspectos básicos, pero solo un equipo especializado anticipa riesgos, reduce la carga fiscal y aporta seguridad jurídica y emocional en un momento tan delicado. ¿Qué aporta SucesioneM frente a otras firmas? Nuestra principal diferencia es la especialización. Nos dedicamos exclusivamente a herencias y sucesiones, con un equipo multidisciplinar que integra abogados, fiscalistas, psicólogos y asesores patrimoniales. Ofrecemos atención presencial, telefónica o por videollamada, con un enfoque integral que cubre desde lo legal y fiscal hasta el acompañamiento emocional. También contamos con un departamento de calidad que revisa cada expediente para asegurar la mejor experiencia posible.

¿Qué retos enfrentan las familias y cómo les ayudáis? Las familias llegan desbordadas: desconocen los trámites, temen cometer errores y muchas veces se encuentran en un momento emocional difícil. Nuestro trabajo es darles claridad desde el primer día, explicar con un lenguaje sencillo qué hay que hacer, recopilar documentación, mediar si hay tensiones y gestionar todos los impuestos y documentos a tiempo. Nuestro lema lo resume bien: convertir un procedimiento complejo en un trámite sencillo y seguro. ¿Por qué integráis también el acompañamiento psicológico? Porque sabemos que no todo es legal o fiscal. Hay una carga emocional muy fuerte. Nuestro enfoque empático ayuda a las familias a relativizar los problemas y a encontrar soluciones también en lo humano. No solo resolvemos papeles: acompañamos personas. Escuchando, explicando bien y resolviendo dudas desde el primer momento. No forzamos ninguna decisión. Lo importante es que el cliente sienta que está en buenas manos. La confianza se gana siendo claros, cercanos y resolutivos. ¿Qué supone formar parte de Maireles Abogados? SucesioneM forma parte de Maireles Abogados, un despacho con más de 25 años de experiencia, presencia en más de 20 provincias y un gran arraigo en Andalucía. Esta alianza nos permite combinar la cercanía y especialización de SucesioneM con la solidez, recursos y visión global del bufete. Es una fórmula que nos permite ofrecer seguridad jurídica, confianza y trato humano.

¿Qué mensaje enviarías a quienes aún dudan sobre consultar o informarse? Que no tengan miedo a informarse. Una consulta a tiempo evita errores, conflictos y sobrecostes. Gestionar una herencia puede ser sencillo si se hace bien desde el principio. Nosotros estamos para eso.

Con una estructura sólida, un equipo altamente especializado y un enfoque humano, SucesioneM se ha consolidado como una de las firmas de referencia en derecho sucesorio en España. Convertir un proceso complejo en un trámite sencillo no es solo su lema, es su forma de trabajar. Porque cuando se trata de herencias, lo importante no es solo resolver… es acompañar.

