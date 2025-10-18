Muere un hombre de un disparo en Dos Hermanas (Sevilla)

Un hombre ha muerto por un disparo este sábado en la localidad sevillana de Dos Hermanas, donde la Policía Nacional ha abierto ya una investigación para aclarar lo sucedido.

El suceso, han indicado fuentes del cuerpo a EL ESPAÑOL, tuvo lugar a primera hora de la tarde en la calle Real de Utrera, en el municipio de Dos Hermanas, momento en el que se emitió el aviso a Policía Nacional, Policía Local y a los servicios sanitarios.

Allí se confirmó la muerte del hombre por el disparo. Por el momento no ha trascendido detención alguna, como tampoco los posibles motivos que hayan llevado a este desenlace.

El homicidio de este sábado llega apenas un mes después de la muerte de dos personas en un tiroteo también en Sevilla, aunque en este caso en la provincia, en el municipio de Carmona.

El ataque, perpetrado por un individuo que disparó con un fusil, dejó además un herido grave que finalmente murió a principios de este mes