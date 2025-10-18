Las claves del presupuesto municipal de Sevilla: Sanz prioriza los servicios sociales, la limpieza y la seguridad

El Ayuntamiento de Sevilla presentó el pasado jueves el anteproyecto del presupuesto municipal para el ejercicio 2026, los más altos en la historia de la institución. Entre los sectores más beneficiados destacan los servicios sociales, Lipasam y la Policía Local.

La limpieza urbana lleva años siendo uno de los puntos de debate más recurrentes en la capital hispalense y uno de los aspectos fundamentales que el Gobierno de Sanz presentó en su candidatura. Tanto es así que, de cara al siguiente ejercicio, la dotación presupuestaria se incrementará en más de un 55 por ciento.

Esto implica que, cuando el Partido Popular tomó asiento en el Consistorio sevillano hace dos años, la cantidad destinada a la higiene local era de 103 millones de euros y, de cara a 2026, se incrementará hasta alcanzar los 150 millones.

Por su parte, la seguridad municipal ha sido otro de los talones de Aquiles más reseñables. A principios de septiembre, 53 nuevos agentes se incorporaron al cuerpo, una cifra que supuso "la mayor incorporación de los últimos años", según apuntó el propio Consistorio.

Sin embargo, se trata de una cifra muy por debajo de las aspiraciones del equipo municipal, que apuntó a que su meta en el mandato era convocar 400 plazas.

El propio José Luis Sanz calificó de "compromiso" el "seguir incrementando la plantilla de la Policía Local". Para ello, la dotación presupuestaria destinada a este ámbito se incrementará para 2026 en un 9,64 por ciento.

Este presupuesto, tal y como apuntan desde el Ayuntamiento, incrementa la dotación que tenía la Policía Local en 2023 en un 29 por ciento hasta superar los 97 millones de euros.

Asimismo, es importante destacar el incremento en 450.000 euros para vestuario de los agentes y en 1,9 millones anuales para la adquisición de vehículos.

En total, el presupuesto "se triplica respecto al contrato vigente", aseguran, a lo que se añade la convocatoria de 100 nuevas plazas.

Servicios sociales

Otra de las prioridades que se recoge presupuestariamente es la relativa a las políticas de protección y promoción social, que absorben el 21 por ciento del presupuesto municipal.

En conjunto, los programas vinculados a los servicios sociales, como la asistencia a personas vulnerables o el fomento del empleo, alcanzarán una inversión superior a los 137 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,15 por ciento respecto a 2023.

Entre las principales actuaciones previstas destaca la recuperación del programa de mayores, paralizado durante los últimos siete años, así como la creación de un nuevo centro de terapias infantiles destinado a niños con discapacidad en el Polígono Norte.

El presupuesto también contempla la ampliación de los programas de conciliación familiar, como Canguros, Espacios Concilia y diversas iniciativas socioeducativas; el refuerzo de la ayuda a domicilio; y la ampliación del contrato de atención a las adicciones, con especial atención a los jóvenes.

Además, se incrementará la dotación de los comedores sociales y el número de agentes cívicos (serenos), con una inversión superior al millón de euros.

Finalmente, se ampliará la apertura de los centros de empleo gracias al programa Efeso, dotado con 11 millones de euros, destinado a los barrios de atención preferente.

Nueva bajada del IBI

El equipo de gobierno municipal ha subrayado que el incremento de los presupuestos para 2026 se produce a pesar de la bajada generalizada de los tributos locales. Entre las medidas fiscales previstas, destaca una nueva reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), uno de los principales gravámenes municipales, que volverá a disminuir por segunda vez en el actual mandato.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2026, en el que se contempla una rebaja del 1 por ciento en el IBI aplicada a todos los tipos impositivos y diferenciados. Esta medida se suma a la reducción ya introducida en 2024 y a la congelación de los tributos mantenida en 2025.

Con esta nueva rebaja, el gobierno de José Luis Sanz afirma cumplir su compromiso de aliviar la carga fiscal de los sevillanos mediante una política de disminución progresiva de impuestos, al tiempo que garantiza el mantenimiento de los servicios públicos y el equilibrio financiero del Ayuntamiento.