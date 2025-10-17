Sevilla bajará un 1% el IBI en 2026 y paraliza la tasa de basura a falta de consenso con el resto de grupos políticos

La Junta de Gobierno local ha aprobado el proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2026, que incluye una rebaja del 1 por ciento en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sobre todos los tipos impositivos. Esta reducción se suma a la ya aplicada en 2024, y forma parte de la política de rebaja progresiva de impuestos a los sevillanos con la que se comprometió Sanz.

Además del IBI, otro de los puntos tratados ha sido la tasa de residuos, que ha quedado temporalmente retirada para continuar negociando con los grupos políticos la fórmula de su aplicación, conforme a lo estipulado en la Ley 7/22 del Gobierno de España.

El gobierno local ha recordado que la ley obliga a implantar esta tasa, pero que aún no se ha alcanzado un acuerdo que permita su ejecución antes del 1 de enero de 2026.

Por su parte, en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) se introducen dos novedades. Se elimina la limitación de acceso a bonificaciones en obras que mejoren la accesibilidad, como la instalación de ascensores, y se amplía del 80 por ciento al máximo legal permitido, el 95 por ciento, la bonificación en intervenciones sobre los Pabellones de la Exposición Iberoamericana de 1929, patrimonio histórico de la ciudad.

En materia presupuestaria, la Junta ha aprobado un traslado de 173.500 euros al ICAS para la adquisición de bienes y recursos destinados a la Casa Natal de Luis Cernuda, así como un suplemento de crédito de 2,6 millones de euros para amortizar deuda municipal, sumándose a la reducción de más del 65 por ciento que se ha logrado desde junio de 2023.

Estas decisiones reflejan la estrategia del gobierno de José Luis Sanz de mantener una gestión eficiente de los recursos sin comprometer la estabilidad financiera del Ayuntamiento.

Mercados

En cuanto a infraestructuras, se ha dado luz verde a la redacción de proyectos de obra para la mejora de los mercados de Heliópolis, Bellavista y El Porvenir, con un presupuesto de 25.193,38 euros.

Las intervenciones incluirán reformas en cubiertas, fachadas, saneamiento, climatización, iluminación y eliminación de humedades, sentando las bases para la rehabilitación integral de estos espacios, vitales para la vida de barrio y el pequeño comercio.

La Junta también ha autorizado la tramitación anticipada del contrato de seguridad y vigilancia del Auditorio Municipal Rocío Jurado para 2026, con un presupuesto de más de 212.000 euros.