Quitan los toldos de la avenida de la Constitución: mes y medio de sombra y bronca política que casi llega a los tribunales

Adiós a los toldos de la avenida de la Constitución. Al menos hasta el verano que viene. El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado que este mismo lunes empieza a retirar estas grandes lonas que cubren parte de la vía de acceso al Centro de la ciudad.

Los toldos, cabe recordar, empezaron a instalarse en agosto. Tarde, reconocía el propio Ayuntamiento de Sevilla, debido a las "muchas complejidades", explicaban, a las que se habían enfrentado para dar sombra a una calle tan transitada de la ciudad.

Mes y medio después, y acabado el verano desde el pasado 21 de septiembre, se inicia su retirada, como ha adelantado Onda Cero. Los operarios trabajarán durante una semana, de modo que no quedará rastro de los toldos para finales de este mes.

La instalación de estos dispositivos que dan sombra a la avenida de la Constitución se vieron envueltos en una polémica política desde el inicio. El PSOE afeó al Gobierno local la tardanza y, cuando se instalaron, el que estuvieran anclados a edificios de la zona.

El asunto dio el salto a los medios nacionales porque, entendían algunos, la sombra solo llegaba al centro de la calle, por donde pasa el tranvía, no a los extremos, espacio reservado para los peatones.

Sanz

El propio alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, señaló que el modelo de sombra no era el mejor. Apuesta el primer edil por una gran arboleda que dé sombra y que no se contempló en la reforma de la zona que hizo el entonces alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, del PSOE.

Eso será el futuro. Por ahora los toldos desaparecen y quedan los memes que circularon cuando se instalaron -el tranvía, como una imagen de la Semana Santa bajo palio- y la polémica que azuzó el PSOE. Su líder, Antonio Muñoz, amagó incluso con llevar el asunto a los tribunales.

Por su parte, la concejal de Podemos, Susana Hornillo, calificaba el proyecto de "ridículo monumental", con mamotretos de 3.000 kilos de hormigón -en alusión a dichos pilares- y señalaba que los toldos actuales "solo dan sombra al tranvía, mientras los peatones continúan expuestos al sol".

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, admitía semanas atrás que "habrá que dar una vuelta" al proyecto de los toldos, en el marco de las críticas suscitadas tras su colocación. En este sentido, el edil abría la puerta a estudiar alternativas, como la plantación de arbolado, para proporcionar sombra en una de las principales arterias peatonales del centro histórico.