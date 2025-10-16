El Ayuntamiento presenta las cuentas más altas de su historia: más de 1.370 millones en el presupuesto de 2026

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado el anteproyecto del presupuesto municipal para 2026, que superará, con el conjunto de todos los entes dependientes del Consistorio, los 1.370 millones de euros. Se trata de la cifra más alta en la historia de la administración municipal.

El presupuesto local, es decir, aquel que recoge los ingresos y gastos gestionados directamente por el Ayuntamiento, alcanzará los 1.094 millones de euros, un 2,38 por ciento más que en el ejercicio anterior.

Estas cuentas, calificadas por el gobierno local como "históricas, equilibradas y responsables", buscan consolidar el crecimiento de la ciudad y mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

Este incremento se produce, según ha destacado el equipo de gobierno, a pesar de la bajada generalizada de los tributos municipales aprobada en las últimas ordenanzas fiscales.

Las cuentas para 2026 priorizan la financiación de los servicios públicos esenciales, que absorben el 41,43 por ciento del presupuesto. En total, se destinarán 23 millones más que el año anterior, lo que supone un incremento del 5,3 por ciento.

De esta forma, se alcanza un aumento acumulado del 30,88 por ciento desde el inicio del actual mandato en 2023.

Grandes beneficiados

Entre los principales beneficiados figuran Lipasam, que contará con su mayor presupuesto histórico: 150 millones de euros, es decir, un 55 por ciento más que en 2023 y un 7 por ciento más que en el ejercicio anterior.

La Policía Local también verá crecer su dotación, en este caso en un 9,64 por ciento. Se proyectará en la incorporación de 100 nuevas plazas y en un aumento de casi dos millones para la compra de vehículos.

Tussam dispondrá de 97,7 millones, un 3,22 por ciento más que el pasado año. También se refuerza el Servicio REUR, destinado a la reparación rápida de desperfectos en el mobiliario urbano, con más de 200.000 euros adicionales.

Carácter social

El presupuesto mantiene un marcado carácter social, destinando el 21,02 por ciento de los recursos a políticas de protección y promoción social. Esto implicaría más de 137 millones de euros.

Las partidas para servicios sociales y empleo aumentan un 10,15 por ciento respecto a 2023. Entre las novedades figuran la recuperación del programa de mayores, la apertura de un nuevo centro de terapias infantiles en el Polígono Norte, la ampliación de programas de conciliación, ayuda a domicilio y comedores sociales, y el refuerzo del servicio de agentes cívicos (serenos).

El Consistorio hispalense también apuesta por el apoyo a la economía local, manteniendo las subvenciones a comercios y aumentando las ayudas a negocios afectados por obras, con una dotación adicional de 200.000 euros.

En el ámbito educativo, se incrementa en un millón de euros el presupuesto destinado a la rehabilitación de colegios, mientras que Cultura y Deportes recibirán 49,3 millones (un 5,9 por ciento más) y 41 millones (un 5,6 por ciento más), respectivamente.

Otras inversiones

El capítulo de inversiones alcanza los 54,8 millones de euros, un 6,45 por ciento más que en 2025. Destacan, en el capítulo de Activos Financieros, las ampliaciones de capital para Estadio La Cartuja S.A. (3,69 millones) y Emvisesa (2,98 millones), con el objetivo de reforzar el plan de vivienda pública.

En este sentido, el Consistorio ha subrayado que se ha pasado de construir 83 viviendas en el anterior mandato socialista a 2.200 durante el actual.

En conjunto, el Ayuntamiento define el presupuesto de 2026 como una herramienta "para transformar Sevilla desde la estabilidad y la responsabilidad", con una apuesta firme por los servicios públicos, la atención social, la vivienda, la educación, la cultura y el deporte.

"Es el presupuesto que Sevilla y los sevillanos se merecen", concluye el documento.

Desde el Ayuntamiento aseguran haber mantenido reuniones con el resto de grupos políticos al hacerles entrega del mencionado anteproyecto, con los que deben iniciar una ronda de negociación. "El objetivo es que a comienzos de enero el presupuesto esté en vigor", explican.