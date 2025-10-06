El Ayuntamiento reconocerá por primera vez el liderazgo femenino con unos premios a la trayectoria de mujeres

El Ayuntamiento apoya la I Edición de los Premios de Liderazgo Femenino, un evento que el próximo 4 de noviembre reconocerá la trayectoria y el talento de mujeres en distintos ámbitos profesionales.

La iniciativa, organizada por Combo Comunicación, convierte a Sevilla en nueva sede de unos galardones que ya cuentan con una amplia trayectoria en ciudades como Málaga, Jaén, Córdoba, Cádiz, Almería, Huelva, Granada y la Costa Tropical.

Junto al Ayuntamiento, participan también como entidades colaboradoras la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Sevilla, dependiente del Vicerrectorado de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y Cooperación, el Instituto Andaluz de la Mujer y Andalucía Emprende.

Los Premios de Liderazgo Femenino son ya una referencia en Andalucía, con más de 500 candidaturas presentadas en sus distintas ediciones y más de 2000 participantes a lo largo de sus 5 años de historia.

Cada evento reúne entre 100 y 150 asistentes, convirtiéndose en una cita de referencia para visibilizar el talento y el compromiso de las mujeres andaluzas.

La edición de Sevilla contará con cuatro categorías: Trayectoria Profesional, Proyecto Innovador, Deporte y Cultura y Ciencia y Tecnología.

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto del 6 al 26 de octubre a través de la web https://unimostalento.com/evento/sevilla2025/.

El jurado, integrado por representantes de instituciones y entidades colaboradoras, dará a conocer el fallo en la gala de entrega de premios, que se celebrará el próximo 4 de noviembre en el Centro Social Virgen de los Reyes, a las 17:30 horas.

Además de la entrega de galardones, la jornada incluirá una mesa redonda de mujeres referentes, la intervención de instituciones y colaboradores y un cóctel de networking como cierre.

El delegado de Igualdad, José Luis García, ha resaltado que “el liderazgo femenino no solo abre caminos, sino que transforma la manera en la que entendemos nuestra sociedad y nuestras ciudades".

Con esta primera edición de los premios en Sevilla el Consistorio quiere reconocer a mujeres que, desde su talento, esfuerzo y compromiso, son referentes reales para las nuevas generaciones.

"Nuestro deber como administración es apoyar, visibilizar y multiplicar estos referentes, haciendo de Sevilla una ciudad más justa e igualitaria”, ha remarcado.

Los Premios de Liderazgo Femenino nacieron con la vocación de visibilizar el talento femenino en Andalucía y se han consolidado como un evento inspirador, capaz de generar redes y de abrir oportunidades en distintos ámbitos.

Su llegada a Sevilla supone un paso más en la apuesta por construir referentes que impulsen la igualdad real y efectiva en el ámbito profesional y social.