El Festival de Cine Europeo de Sevilla apuesta por el talento andaluz y otorga a Juliette Binoche el Giraldillo de Honor

La delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento, Angie Moreno, en el acto de este viernes. Ayuntamiento de Sevilla

El Espacio Santa Clara ha acogido este viernes la presentación de las películas andaluzas que se proyectarán en la próxima edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF).

El Festival celebrará su 22ª edición del 7 al 15 de noviembre de 2025 con dos grandes ejes de programación.

El primero de ellos será el reconocimiento a Juliette Binoche, una de las actrices más prestigiosas del panorama internacional, que recibirá el Giraldillo de Honor a toda su trayectoria. La intérprete francesa, además, presentará en Sevilla su primer trabajo como directora.

El segundo gran eje será la apuesta reforzada por el cine andaluz, que tendrá una presencia destacada en la programación del certamen.

Largometrajes y cortometrajes de la comunidad se exhibirán en distintas secciones, consolidando el protagonismo del talento local dentro de una cita cultural con vocación europea.

El acto de este viernes ha contado con la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento, Angie Moreno, y el director del certamen, Manuel Cristóbal, junto a un nutrido grupo de cineastas de la comunidad.

"Porque el Festival de Cine Europeo de Sevilla no solo nos abre ventanas a nuestro talento, nos conecta con Europa", ha subrayado Angie Moreno, que ha destacado la doble dimensión del certamen: como escaparate de la creación local y como puente cultural con el continente.

Juliette Binoche

Con más de cuatro décadas de carrera y más de 70 películas, Binoche se ha consolidado como uno de los grandes rostros del cine europeo.

La actriz francesa, presidenta de la Academia del Cine Europeo, atesora un Óscar, varios César, el Oso de Plata de Berlín, la Copa Volpi de Venecia o el Goya Internacional de la Academia española, además de una filmografía marcada por colaboraciones con Godard, Kieślowski, Haneke o Kiarostami.

El festival sevillano le rendirá homenaje con el Giraldillo de Honor a toda su trayectoria, que recogerá en persona en la capital andaluza.

Además, los espectadores podrán descubrir su faceta como directora con In-I in Motion, un documental codirigido junto al coreógrafo Akram Khan.

Para Manuel Cristóbal, este reconocimiento es "un privilegio inmenso", ya que supone destacar a "una de las artistas más libres y valientes del cine europeo".

El cine andaluz, protagonista

El otro gran eje de esta edición será la presencia del cine andaluz, que atraviesa de manera transversal toda la programación.

Según ha explicado Angie Moreno, habrá medio centenar de títulos, con trece estrenos mundiales y dos nacionales, distribuidos en secciones como Oficial, Panorama Andaluz, Embrujo o Special Screenings.

El director del certamen ha destacado que se trata de "un compromiso y una alegría" dar visibilidad al cine andaluz, "capaz de moverse entre la memoria, la identidad, el humor o la experimentación más radical".

Entre las producciones locales más destacadas figuran La Anatomía de los Caballos, presentada en la Sección Oficial tras su paso por Karlovy Vary; dos cortometrajes en estreno mundial, Hermanas y Baile de Feria; y la ópera prima de la granadina Lucía Selva, Quién Vio los Templos Caer, incluida en la sección Embrujo.

En los Special Screenings el protagonismo andaluz también será notable, con ocho títulos que abarcan desde el documental musical Fandango de Remedios Malvárez, hasta la ficción de terror La Casa en el Árbol del sevillano Luis Calderón.

Por su parte, la sección Panorama Andaluz mostrará una panorámica del cine reciente del sur con ficciones como El Cielo de los Animales de Santi Amodeo, T el verano de Yolanda Centeno o Rabioso de Luís María Fernández.

Entre los documentales destacan la memoria íntima del futbolista Isco en En Silencio, de Sara Sálamo, hasta el repaso a la vida del bailaor Antonio Ruiz Soler en Antonio, el Bailarín de España.

El apartado de cortometrajes reunirá 22 propuestas andaluzas, confirmando la vitalidad de este formato en la comunidad.

Cine y geopolítica

El SEFF incorporará además un nuevo espacio de debate con las Jornadas de Cine y Geopolítica, que tendrán lugar en el Cartuja Center CITE entre el 10 y el 13 de noviembre.

Con la participación de expertos universitarios, se analizarán los grandes desafíos internacionales a través de películas como Z de Costa-Gavras o ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú de Stanley Kubrick.

Con estos ingredientes, el Festival de Cine Europeo de Sevilla se prepara para convertir la ciudad, un año más, en referente internacional del séptimo arte, con el cine andaluz como protagonista y el reconocimiento a Juliette Binoche como uno de sus grandes momentos.