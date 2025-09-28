Detenido un joven de 21 años por matar a su mujer cortándole el cuello en Sevilla: después trató de suicidarse

Le cortó el cuello hasta matarla y luego intentó suicidarse. Es la versión que la Policía Nacional maneja por ahora sobre la muerte de una mujer en el barrio de Sevilla Este, en la capital andaluza.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este sábado al domingo en la calle Tigris. Los agentes encargados del caso tratan de esclarecer los detalles del suceso que ha terminado con la mujer muerta y su pareja ingresado en el hospital tras tratar quitarse la vida. Él tenía 21 años y ella, 28, ha podido saber EL ESPAÑOL.

La pareja habría estado celebrando un cumpleaños horas antes de los presuntos hechos, adelanta Diario de Sevilla. No se sabe aún la razón por la que el hombre habría acabado con la vida de la mujer.

En todo caso, fuentes de la investigación señalan que el hombre habría cortado el cuello de la mujer, lo que habría acabado con su vida en el momento.

Después, con el mismo cuchillo con el que degolló presuntamente a la mujer, habría tratado de suicidarse, por lo que no está en dependencias policiales sino ingresado en un hospital de la capital andaluza. No consiguió acabar con su vida.

Fuentes oficiales no descartann que la mujer estuviera en el sistema de protección de mujeres víctimas de maltrato, pero es una cuestión que están confirmando.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía han detallado a esta agencia que el aviso llegó sobre las 03,10 horas de la madrugada, en el que un testigo alertaba de la presencia de una mujer agredida, "que estaba sangrando y que pedía ayuda" en un soportal de la calle Tigris.

Tras este aviso, la sala coordinadora movilizó a efectivos de Policía Local, Policía Nacional y servicios del 061 para que se desplazaran hasta dicha ubicación. Fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento de la víctima y han indicado que podría tratarse de un presunto caso de violencia de género.