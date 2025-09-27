El exalcalde de Sevilla Antonio Muñoz se casa con su novio, Fernando Repiso, en el palacio del Marqués de la Motilla

El exalcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, se ha casado este sábado en el palacio de los Marqueses de la Algaba. Una foto que el PSOE, partido en el que milita, ha distribuido muestra a los dos contrayentes con las madrinas del acto, las hermanas de ambos, Verónica Repiso y Concha Muñoz.

Imagen de la boda del exalcalde de Sevilla. EE Sevilla

Muñoz se ha desposado con su novio de hace años, Fernando Repiso. Los dos mantienen una relación más que larga, pero han esperado ahora a contraer matrimonio.

El enlace se ha celebrado en el palacio de los Marqués de la Motilla, un espacio histórico en el Centro de Sevilla que no queda lejos de la residencia del que fuera primer edil de la capital de Andalucía.

¿Por qué en este palacio? "Lo eligieron porque lo conocieron en una fiesta privada con motivo de los MTV", explican personas conocidas de la pareja. Durante la celebración ha habido música en directo y la comida ha sido del cátering de Antonio Bort.

Mjuñoz con terno negro y lazada blanca al cuello. Su ya marido, de blanco integral en un terno también con la corbata alba. Las madrinas, de rojo y verde. Ambos han querido mantener en secreto sus atuendos para "sorprender", señalan fuentes cercanas a la pareja.

En realidad, la boda del que fuera alcalde de Sevilla es una celebración para los amigos de la pareja. Un gesto más que una realidad jurídica. Se casaron en 2022, cuando Muñoz era todavía primer edil. Sin embargo, entonces solo acudieron a una ceremonia íntima que ofició la edil socialista Sonia Gaya.

Fiesta

No hubo fiesta ni invitados ni viaje. De hecho, el viaje de novios fue el año pasado, a Japón. Y este año es cuando han querido celebrar con amigos y por eso han hecho esta ceremonia púlbica y fiesta en el palacio sevillano.

Muñoz, cabe recordar, dejó la Alcaldía de Sevilla tras las elecciones municipales del pasado 2023. Entonces fue el PP el que se hizo con una mayoría simple que desalojó al PSOE del mando en el Consistorio hispalense.

Alcaldía

Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que Muñoz apueste por volver a la Alcaldía. Porque él se postula como uno de los nombres más probables para ser el candidato del PSOE en las municipales de 2027.

Sin embargo, no está decidido que sea él. El partido vacila a la hora de confirmarle como candidato. Esto no quiere decir que no vayan a confiar en él, pero sí que pone sobre la mesa otros nombres que podrían tomar el relevo de Muñoz.

Sea como fuere, este sábado no ha sido de política. Muñoz ha contraído matrimonio con su novio en uno de los palacios del Centro de Sevilla en un día en el que las elecciones no habrán estado en el debate de la pareja.