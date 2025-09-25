De Viapol a Palmas Altas: los Juzgados de Primera Instancia de Sevilla se trasladarán en noviembre

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en su visita al complejo de Palmas Altas. EP Sevilla

El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha confirmado que los 25 Juzgados de Primera Instancia de Sevilla estarán "completamente operativos" en la Ciudad de la Justicia de Palmas Altas a principios de noviembre.

Será a partir del 27 de octubre, cuando dichos tribunales comiencen a trasladarse desde Viapol, donde actualmente se encuentran, al Edificio B del complejo, antigua sede de Abengoa.

Ha sido posible después de que se hayan acometido en el recinto unas obras de adecuación de cerca de dos millones de euros.

Ahora, tal como ha detallado, el edificio B de Palmas Altas tiene once salas de vista y zonas de espera tanto en la planta baja como en los despachos. También dispone de salas de archivo y zonas de trabajo para los funcionarios a partir de la primera planta.

El anuncio del traslado ha llegado en la visita del consejero de Justicia a Palmas Altas. Ha estado acompañado por el presidente de la Audiencia Provincial, Álvaro Martín, la jueza decana de Sevilla, Reyes Vila y la secretaria coordinadora, Felisa Panadero.

Petición de las autoridades

Aunque el traslado estaba inicialmente previsto para julio, se retrasó por la entrada en vigor de la ley estatal que sustituye juzgados unipersonales por el nuevo modelo de tribunales de instancia.

Esto obligó a poner en marcha cambios, lo que, según el consejero, motivó que las autoridades judiciales pidieran retrasar la mudanza.

Ahora comienza la cuenta atrás para el traslado, que llenará de actividad el Edificio B y se unirá al A, donde ya operan varios órganos judiciales entre juzgados de lo Contencioso y de lo Mercantil.

"La más moderna de España"

Nieto ha recordado que "el Edificio A fue el primer paso de la Ciudad de la Justicia más moderna de España y la segunda más grande cuando esté completa".

No obstante, ha destacado las mejoras del Edificio B, sobre todo por el mayor tamaño del despacho de los jueces, la reorganización de las salas de vista, la insonorización y el sistema de climatización.

Según ha apuntado, la inversión de cerca de 2 millones de euros ha sido necesaria para adaptar al uso judicial un recinto que antes formaba parte de la sede de Abengoa.

No obstante, según ha revelado, se compensará en un año porque el 15 de noviembre "se desocuparán la mayoría de los espacios alquilados en el edificio Viapol con un coste anual de más de 1,7 millones"

Serán 380 profesionales entre jueces, letrados de la Administración de la Justicia, fiscales y funcionarios los que trasladarán su actividad a Palmas Altas.

Objetivo 2028

Por su parte, Nieto mantiene el objetivo de que la Ciudad de la Justicia funcione al completo en 2028. Para ello, hay que adaptar cinco de los edificios de Palmas Altas.

También se levantará otro nuevo. Allí se ubicará el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF), así como la Jurisdicción de Menores y la de Violencia sobre la Mujer.

Según ha apuntado, "son muy especializadas y requieren características muy concretas, por lo que pensamos que lo ideal es que fuesen en un edificio nuevo pensado exprofeso para ellas".

Por el momento, con el traslado al Edificio B de 25 Juzgados de Primera Instancia, se da un pequeño paso.

Cuando se complete la mudanza, habrá más de 130.000 metros cuadrados de equipamiento judicial y todas las sedes dispersas se concentrarán en una única ubicación.

Para José Antonio Nieto, se trata de "un reto muy importante en el que se demuestra si una Administración Pública como la Junta de Andalucía está preparada para dar un salto de calidad".