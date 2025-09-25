Nocturna del Guadalquivir 2025: guía para evitar atascos con 25.000 personas corriendo por las calles de Sevilla

Llega uno de los días más señalados en el calendario sevillano, el de la Carrera Nocturna del Guadalquivir. En su trigésimo séptima edición vuelve a batir récords, con 25.000 dorsales agotados. Ya es la carrera nocturna más numerosa de Europa.

Como pasa cada año, supondrá un gran reto para la movilidad de Sevilla. Una buena parte de las principales calles de Sevilla estarán cortadas incluso antes de que comience la competición.

El pistoletazo de salida será a las 22:00 desde la Glorieta de Buenos Aires. Desde ahí pasarán por Paseo de las Delicias, Glorieta de los Marineros, Paseo Colón, Arjona, Torneo, Resolana, Muñoz León, Ronda de Capuchinos, María Auxiliadora, Recaredo, Menéndez y Pelayo, Avenida El Cid, Avenida de María Luisa, Glorieta de los Marineros y Paseo de las Delicias. Ahí estará la meta.

Para afectar lo mínimo posible a la circulación habrá carriles habilitados para la salida del tráfico, por ejemplo en el tramo del Paseo Colón que hay desde Almirante Lobo hasta Reyes Católicos. Así se podrá salir al Arenal.

Por otro lado, también quedará abierta al tráfico la vía de servicio de Torneo hasta la calle Curtidurías en sentido hacia la Glorieta Duquesa de Alba.

Cortes de tráfico

Los cortes de tráfico empiezan desde este jueves. A las 22:00 y hasta las 5:00 del viernes no se podrá circular por el tramo que hay entre la Glorieta de los Marineros y la de México. Es necesario para los preparativos de la salida y meta.

Por su parte, desde las 15:30 del viernes, habrá un corte total del Paseo de las Delicias en el tramo que va desde Cardenal Bueno Monreal a la Glorieta de los Marineros.

Tampoco se podrá circular en este tiempo por la Avenida de la Guardia Civil y la de Moliní.

Por su parte, la circulación procedente del Paseo Colón hacia la Avenida de la Palmera tendrá que desviarse en la Glorieta de los Marineros para dirigirse al Puente de los Remedios.

Para la celebración de la carrera, desde las 21:15 se ordenará el corte de tráfico en los lugares por los que discurrirán los corredores.

Indican desde el Ayuntamiento que, debido al paso por toda la Ronda Histórica, quedarán cortados casi todos los accesos al Casco Histórico entre las 21:50 y las 23:50.

A todo ello se une la celebración de un festejo taurino de la Feria de San Miguel. Acaba entre las 20:30 y las 20:45.

Eso, según apuntan, complica el dispositivo, ya que el desalojo supondrá una gran afectación al Paseo Colón, por donde marchará la carrera al inicio.

Itinerarios alternativos

Por la gran afección que supone para el tráfico, el Ayuntamiento ha dispuesto itinerarios alternativos durante la celebración de la carrera.

Por ejemplo, en lugar de la zona de la Glorieta de los Marineros, que no estará abierta hasta las 5:00 del viernes, se recomienda circular por Avenida de la Borbolla y Manuel Siurot, o bien por Puente de las Delicias y Avenida de las Razas.

Por su parte, en la zona de Paseo Colón y Plaza de Armas, habrá un carril habilitado desde Postigo del Carbón hasta Reyes Católicos. Con ello se pretende dar salida al tráfico residual procedente del Arenal en dirección Marqués de Paradas, Plaza de Armas y Puente del Cachorro.

A su vez, desde San Laureano se instalará un carril de salida en sentido contrario hasta Plaza de Armas. El objetivo es que puedan salir los coches desde Alfonso XII, la Gasolinera de Torneo y el parking en superficie.

Mientras, los vehículos que vengan de Barqueta se encauzarán por Torneo en sentido Plaza de Armas y Puente Cristo de la Expiración. Esta vía estará siempre abierta para que se pueda salir hacia el Aljarafe y la A-49.

En la Glorieta Duquesa Cayetana de Alba, toda la circulación de Alberto Jiménez Becerril y la Barqueta se desviará por Torneo-Plaza de Armas.

En la Macarena, por su parte, se habilitará un carril con conos en la intersección de San Juan de Ribera con Parlamento de Andalucía. Solo se podrá circular en sentido Don Fadrique, porque no se permitirá el tráfico hacia la Resolana.

Con motivo del corte de la Ronda Histórica, la única salida posible del Centro será la de Alfonso XII, San Laureano, Plaza de Armas, Puente del Cachorro.



Asimismo, el tráfico procedente de la Avenida de Portugal hacia la Glorieta de San Diego se desviará hacia la Glorieta Juan de Austria. Los vehículos que proceden de Avda. de Carlos V serán desviados hacia Menéndez Pelayo y Avenida de Málaga.

Habrá conos desde Avenida de Málaga hasta la mediana de Menéndez y Pelayo, ya que la carrera se encauzará al completo por Avenida del Cid, Glorieta de San Diego y Avenida de María Luisa.

Desvíos de Tussam

Desde antes de la celebración de la carrera, habrá numerosos desvíos de autobuses.

Las líneas 3, 6, 34, CJ y A6 se desviarán por la zona del Paseo Delicias-La Palmera desde las 15:30.

Por su parte, también habrá cambios en las paradas. Las terminales del 5, 21, 37 y EA se moverán al Prado. La línea 37 a partir de las 15:00. Las 5, 21 y EA, desde las 20:30.

Además, las líneas que acaban en el Duque, Ponce de León o Reyes Católicos-San Pablo, a partir de las 21:15, terminarán fuera de la Ronda Histórica.

Es el caso del 13 (Doctor Leal Castaño), las líneas 10, 11, 12, 15, 16 y 20 (Arroyo), el 24 y el 27 (Amador de los Ríos), el 32 (José Laguillo), 40 y 41 (Plaza de Cuba) y el 43 (Puerta Triana).

También habrá desvíos de recorridos en las líneas 1, 2, 3, 5, 6, C1 y C2 desde las 21:15. Desde esa hora y hasta el final del evento se suspenderán el 14, el C3 y el C4.

Mientras, el Metrocentro solo circulará entre el Prado y Luis de Morales desde las 21:25 y hasta que acabe la Nocturna del Guadalquivir.