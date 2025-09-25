Grupo Insur celebra sus 80 años como "referente inmobiliario" con la vista puesta en el futuro de Andalucía

Grupo Insur, compañía patrimonialista y promotora, ha celebrado su 80 aniversario con un evento institucional en el Real Alcázar de Sevilla en el que se ha puesto en valor su trayectoria y posición como "uno de los principales referentes en el sector inmobiliario no solo en Andalucía sino también a nivel nacional".

La empresa original, fundada por Inmobiliaria del Sur, fueron Luis Cobian, Prudencio Pumar y José Galnares, es hoy un gigante del sector que reunió este miércoles a 500 invitados, entre ellos autoridades, representantes del sector, accionistas, socios y profesionales, para celebrar ocho décadas de "compromiso, esfuerzo, perseverancia".

También, señalan fuentes de la empresa, "una visión clara de lo que queríamos ser y cómo lograrlo, ocho décadas de ilusión compartida, trabajando para mejorar continuamente y conformar una empresa guiada por la búsqueda de la excelencia", ha manifestado Ricardo Pumar, presidente del grupo.

Actualmente, Insur es "reconocida como una empresa fuerte y sólida, pero también cercana y amigable. Una empresa que ha sabido adaptarse a los tiempos sin perder su esencia, que ha innovado sin renunciar a sus principios, que ha sabido escuchar, aprender y mejorar constantemente", ha añadido y recogido la empresa en una nota de prensa.

Grupo Insur desempeña un papel "fundamental" en la promoción residencial, con una cartera de 5.000 viviendas (2.800 viviendas en desarrollo y un banco de suelo para 2.200 viviendas más). Asimismo, continúa con su "fuerte apuesta" por la promoción terciaria, con 120.385 metros cuadrados, de los cuales están en desarrollo 30.500 m destinados a oficinas y dos nuevos hoteles con 427 habitaciones.

"Factor humano"

En su discurso, el presidente de Grupo Insur también ha tenido un especial reconocimiento para "la implicación, talento, lealtad y el trabajo" del equipo humano que forma parte de la compañía. "Siempre hemos sido conscientes de que el factor humano es lo más importante para el desarrollo de cualquier organización: es nuestra principal fortaleza", ha admitido. A su vez, ha destacado la estabilidad accionarial y financiera para desplegar una estrategia en el largo plazo, orientada a la sostenibilidad de la empresa en el tiempo.

En ese sentido, Pumar ha recordado la "profunda transformación" que ha llevado a cabo la compañía para avanzar en criterios de sostenibilidad ambiental, responsabilidad social y buena gobernanza. "Hace tiempo que decidimos avanzar y profundizar en la implantación de los criterios ESG en todos los ámbitos de la empresa y ser líderes del mercado en esta materia", ha señalado.

La compañía también reafirmó su vocación innovadora a través de iniciativas como el Espacio RES, incubadora y aceleradora de startups que, tras diez años de actividad, se ha consolidado como referente del emprendimiento en Sevilla, con 320 proyectos impulsados y 1.200 empleos generados.

En el evento de celebración del 80 aniversario de Grupo Insur también han tomado la palabra representantes políticos, que coincidieron en reconocer la aportación de la compañía sevillana a la dinamización y evolución del sector y del tejido empresarial. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha alabado el "esfuerzo, trabajo y sacrificio" de Grupo Insur para contribuir al crecimiento económico de la ciudad y situarla "como la gran capital económica del sur de España".

"Grupo Insur representa lo mejor de Sevilla y durante ocho décadas ha estado muy presente en la vida de la ciudad, creando miles de hogares, impulsando la construcción de oficinas y locales, dotando de la infraestructura necesaria a muchas empresas sevillanas para el desarrollo de sus proyectos y desarrollando aparcamientos que han supuesto una mejora real en la movilidad", ha expresado el alcalde.

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz ha destacado la historia de éxito de Insur, "sinónimo de liderazgo, innovación y compromiso".

"Grupo Insur es un pilar fundamental de nuestra economía y un ejemplo a seguir en un sector en constante transformación, además con empresas como Insur vamos a lograr el objetivo compartido de hacer más accesible la vivienda para muchos más andaluces", ha indicado.

Desde sus orígenes en 1945, Grupo Insur ha sabido "mirar más allá", iniciando un camino con "visión y determinación" que lo ha llevado a convertirse en una de las compañías referentes del sector inmobiliario a nivel nacional. Un camino que comenzó con la adquisición de la Gran Vía de los Remedios en Sevilla y que continuó con hitos clave como la consolidación empresarial en 1984 y su salida a Bolsa, marcando el inicio de una etapa de crecimiento sostenido.

En 1997, inició su expansión geográfica en Marbella (Málaga), y ya en los años 2000, el crecimiento se impulsó con nuevas alianzas estratégicas y la ampliación del equipo humano. En 2007, la compañía dio un paso decisivo con su llegada a Madrid, y en 2009 intensificó su presencia en distintas provincias andaluzas, ampliando su actividad.

La transformación de su modelo financiero en 2012 supuso una reinvención para afrontar nuevos tiempos con mayor solidez. A partir de 2015, Grupo Insur apostó por desarrollos urbanísticos estratégicos, como Entrenúcleos, en Dos Hermanas (Sevilla) de la mano de grandes grupos, y en 2018 diversificó su actividad hacia nuevos territorios y segmentos, entre ellos el hotelero y los centros de negocios. Más recientemente, en 2020, culminó proyectos emblemáticos como Río 55 Business Park en Madrid y la entrega de su promoción insignia Residencial 75 Aniversario, en Sevilla.

En 2024, la compañía ha reforzado su línea de promoción terciaria, diseñando espacios empresariales que conectan talento y futuro, y sentando las bases de su próxima etapa de crecimiento. Grupo Insur afronta el futuro con el propósito de seguir liderando un sector en plena transformación, en el que la sostenibilidad, la innovación y la creación de valor a largo plazo son ya pilares imprescindibles.

En línea con esta visión, la compañía ya está inmersa en la elaboración de su nuevo Plan Estratégico 2026-2030, una hoja de ruta que marcará las prioridades para los próximos años y que busca reforzar su posición en el mercado a través de un crecimiento sostenible, la digitalización de procesos, la excelencia operativa y el compromiso con el entorno social y ambiental.

Grupo Insur es un grupo inmobiliario patrimonialista y promotor cotizado con 80 años de experiencia, comprometido con las personas, la integridad, la innovación y el medioambiente, creando valor para todos sus grupos de interés. Es líder en gestión de inmuebles en Andalucía con una cartera patrimonial de 117.000 metros cuadrados entre oficinas, hoteles y locales comerciales y 3.000 plazas de aparcamiento.

En su actividad de promoción, cuenta con una cartera de 5.000 viviendas en las zonas prime de Andalucía y Madrid y 120.385 metros cuadrados de proyectos de promoción terciaria, de los que 50.555 metros cuadrados están en desarrollo y tres de ellos, los proyectos de oficinas Ágora y Noa en Málaga, y Elever en Madrid (Las Tablas) están en construcción.