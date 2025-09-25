El Festival de Ópera roza el lleno al inicio de su primera edición: "Queremos que sirva para redescubrir Sevilla"

Puesta de largo del I Festival de Ópera de Sevilla. E. E. Sevilla

El Festival de Ópera de Sevilla ya está en marcha. Es la gran apuesta del Ayuntamiento de Sevilla para llenar de cultura y patrimonio los años en los que no hay Bienal del Flamenco. Al inicio de su primera edición, ya se roza el lleno, según los datos aportados

"Queremos que cada edición de este festival sirva para redescubrir Sevilla a través de su patrimonio y su música", ha dicho Angie Moreno, la delegada de Turismo y Cultura.

A su juicio, "es una oportunidad única para situarnos como capital operística en el ámbito internacional y para abrir la ópera a nuevos públicos".

Un ejemplo del éxito de público que le espera al festival es que su primera función Les Enfants Terribles, de Philip Glass, tiene casi todas las entradas agotadas. Se celebrará en la noche de este jueves en la Real Fábrica de Artillería, que también ha acogido la presentación del evento.

"Con Les Enfants Terribles, la Real Fábrica de Artillería se transforma en un laboratorio escénico donde conviven música, danza y palabra", ha detallado Angie Moreno.

"Nuevas miradas"

Para la edil, la obra "refleja la capacidad del festival para dialogar con la contemporaneidad y abrir la ópera a nuevas miradas".

También están agotadas las entradas para las dos funciones de Il Califfo di Bagdad en el Real Alcázar. Serán el viernes 26 y el sábado 27 de septiembre.

En el elenco destacan estrellas como la soprano Leonor Bonilla o la mezzosoprano Nerea Berraondo. Interpretarán una partitura del sevillano Manuel García con el objetivo, según explican desde la organización, de devolver "al presente la herencia sevillana en la historia de la ópera".

"Éxito de ocupación"

Desde el Ayuntamiento definen como "éxito de ocupación" el comportamiento de la taquilla para el resto de espectáculos.

Un ejemplo es el ciclo Quien porfía mucho alcanza, con dos funciones al 100 por ciento de asistencia y otra al 80 por ciento.

Por su parte, el recital de Vivica Genaux ha vendido casi un 65 por ciento de sus entradas, mientras que Accademia del Piacere roza el lleno con un 88,1 por ciento.

Otro de los grandes éxitos es el de Combattimento. Sus dos funciones están al 82,5 y al 95,8 por ciento, respectivamente.

También ha llamado mucho la atención del público la obra Don Juan, con un 96 y un 98,7 por ciento de ocupación. Asimismo, ya no hay entradas para el recital de Nerea Berraondo y Anna Malek.

Patrimonio y música

"El éxito de ocupación que estamos viviendo demuestra que Sevilla estaba preparada y deseosa de contar con un festival de ópera de primer nivel", ha resaltado Angie Moreno.

Combinar música y patrimonio es uno de los principales objetivos del Ayuntamiento de Sevilla con un festival que espera consolidarse en el tiempo.

Además del Real Alcázar, la Fábrica de Artillería y la Maestranza, desde este jueves y hasta el 12 de octubre, los recitales abrirán algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad, tales como el Palacio de las Dueñas o la Casa Salinas, entre otros muchos.