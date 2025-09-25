Confirmado por el Gobierno andaluz: la nueva ayuda de 22 M€ de Moreno para combatir la lengua azul y el mildiu

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural del Gobierno andaluz va a poner a disposición del sector agrario nuevas ayudas por valor de más de 22 millones de euros.

Estas irán dirigidas a los agricultores y ganaderos ante las pérdidas derivadas de enfermedades que están sufriendo los animales y los cultivos de Andalucía.

En concreto, estos fondos propios de la Junta se destinarán a respaldar a agricultores con explotaciones afectadas por mildiu, algodoncillo y Thrips parvispinus, así como a ganaderos con animales que han enfermado de lengua azul.

Así lo ha anunciado Juanma Moreno durante la sesión de control en el Parlamento andaluz. Estas

subvenciones que se empezarían a abonar en las primeras semanas de 2026.

Con esta medida la Junta busca dar respuesta a cuatro graves contingencias que han marcado la

campaña 2024–2025 en Andalucía y han afectado a la rentabilidad de las explotaciones agrarias de la comunidad autónoma.

Por un lado, las condiciones climáticas han favorecido el desarrollo del mildiu (Plasmopara vitícola), que ha provocado daños importantes en racimos y hojas en los viñedos andaluces.

Esta enfermedad ha derivado en pérdidas directas de cosecha y ha reducido el tamaño y calidad de las uvas finalmente recogidas.

Otros cultivos andaluces, entre los que destaca el olivar, se han visto afectados por un incremento del algodoncillo (Euphyllura olivina), insecto que se alimenta succionando savia y que ha provocado importantes pérdidas de producción en la provincia de Jaén.

Respecto al Thrips parvispinus, que afecta a los pimientos, se viene observando un aumento tanto del número de invernaderos donde está presente la plaga como en las incidencias que provoca. En este caso, es la provincia de Almería la más afectada.

Lengua azul

Por su parte, la ganadería andaluza se ha visto muy afectada por la incidencia de diversos serotipos de lengua azul que han puesto en riesgo la rentabilidad de numerosas explotaciones.

Estas nuevas ayudas se sumarán a las subvenciones de la ‘Medida 23’ del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2022 que tramita la Junta para compensar pérdidas de potencial productivo y producciones en explotaciones de ganado ovino andaluzas afectadas por los primeros brotes del serotipo 3 de lengua azul.

Precisamente, este jueves se ha publicado en la página web de la Consejería de Agricultura el listado provisional de beneficiarios (https://lajunta.es/5xsky) con los 825 ganaderos andaluces que cumplen actualmente con los requisitos establecidos en las bases reguladoras. En total, la resolución inicial contempla la concesión de más de 6,5 millones de euros en ayudas.

Este viernes comienza un plazo de diez días para que los interesados puedan presentar alegaciones y subsanar incidencias que les impiden acceder a las ayudas.

Desde la Consejería se estima que más de 80 ganaderos podrían sumarse a este listado provisional tras solucionar incumplimientos leves de las exigencias y poder así ser beneficiarios de las subvenciones. Con estas incorporaciones, los fondos ascenderían hasta acercarse a los siete millones de euros.

Estas ayudas europeas que gestiona el Gobierno andaluz se financian a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) .

Para poder acceder a ella, los ganaderos andaluces tienen que acreditar pérdidas de al menos el 30% del potencial productivo de sus explotaciones de ovino como consecuencia del brote del serotipo 3 de lengua azul.

El objetivo que busca el Ejecutivo autonómico con la tramitación de esta línea de ayudas es prestar apoyo a los productores para afrontar los problemas de liquidez que han supuesto las pérdidas económicas registradas en las fincas afectadas por este brote de lengua azul.

La aparición del serotipo 3 en Andalucía conllevó una alta mortalidad de animales adultos y la imposibilidad de disponer de ejemplares para la reposición, por lo que numerosas explotaciones ganaderas de ovino vieron gravemente afectada su rentabilidad y competitividad.