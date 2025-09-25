El Auditorio Rocío Jurado busca recuperar su actividad entre la oleada de incendios: la Policía, a la caza de "culpables"

La sombra de la sospecha planea sobre el Auditorio Rocío Jurado. En medio de una época de cambios con la idea de recuperar su actividad, hasta cinco episodios de incendios en una semana han afectado a su entorno.

Es la Policía Nacional quien se encarga de la investigación para buscar culpables. La única certeza es que fueron provocados. Es la hipótesis en la que se trabaja, según confirman fuentes oficiales.

De hecho, si no fuera así, el asunto habría quedado en manos de la Policía Local o, simplemente, de los Bomberos. La Nacional solo se encarga de aquellos fuegos en los que se confirma que la causa no es accidental o donde hay un interés general.

Según confirman fuentes municipales, el Ayuntamiento ya había pedido oficialmente a la Policía Nacional que investigase el asunto antes del incendio de este martes, que fue el de mayor magnitud.

Fue el único de los cinco incendios de toda la semana en el que las llamas penetraron en el Auditorio Rocío Jurado. Sin embargo, los daños fueron menores.

"Conatos"

De hecho, desde el Ayuntamiento definen todos los episodios como "conatos". Según apuntan, lo único que ardió en su interior fue una silla. Tampoco hubo daños considerables fuera.

La situación nada tuvo que ver con el incendio del pasado 30 de noviembre. Llegó justo cuando el Ayuntamiento de Sevilla acababa de recuperar la gestión tras una disputa judicial con la anterior adjudicataria. Está cerrado desde 2022.

La vigilancia fue aprobada en Junta de Gobierno cincuenta días antes del incendio, pero la adjudicación a una empresa privada se cerró solo cuatro días antes. No llegó a tiempo.

En los meses previos, había sufrido numerosos actos vandálicos, pero el incendio llegó a dañar parte de su estructura.

Se concluyó que fueron provocados porque se encontraron petacas de gasolina en el interior. Sin embargo, no se llegó a encontrar culpables.

Vigilancia 24 horas

Desde entonces se reforzó la vigilancia, que funciona 24 horas y se ha intensificado ahora. También hay patrullas de Policía Local que peinan la zona asiduamente.

Esto fue clave para que los servicios municipales actuarán con rápidez, indican fuentes municipales.

Pese a ello, indican que la enorme superficie del Auditorio Rocío Jurado complica la vigilancia. Es un espacio con muchas posibilidades de acceso.

En manos de la investigación

Así, consideran que la solución definitiva al problema está en la investigación abierta por la Policía Nacional. "Es la que tendrán que determinar las causas. Confiamos en que pronto dé con los culpables", decía este miércoles Juan Bueno.

Por el momento, solo se tiene la certeza de que los fuegos fueron provocados por dos factores. El primero es que se produjeron cinco episodios en poco más de una semana.

Además, en el del martes, el que llegó a penetrar en el interior del Auditorio, las llamas se repartieron en diez focos distintos y al mismo tiempo.

Pese a ello, la situación no afectó a la actividad del Sevilla TechPark, donde trabajan más de 31.600 personas.

La sucesión de incendios tampoco preocupa excesivamente entre los empresarios del que es el parque tecnológico líder de España, según las fuentes consultadas. Consideran que el área donde se están registrando los fuegos es "reducida".

Ahora, agentes de la Policía Científica trabajan en la zona para buscar indicios de quién provocó el incendio en los alrededores de un recinto que está en pleno proceso de cambio.

Proceso de cambio

Desde que recuperó su gestión en 2024, el Ayuntamiento busca la fórmula para recuperar su actividad.

Mientras se mantiene la vigilancia 24 horas, la Junta de Gobierno aprobó el pasado septiembre que será la Gerencia de Urbanismo la que se encargue de licitar el uso de dicho edificio. Hasta ahora estaba adscrito al área de Patrimonio.

Ahora se trabaja en la concesión de dominio público para la recuperación y conversión del Auditorio Rocío Jurado.

Inversión de 35 millones

Según fuentes municipales, ya hay diversas iniciativas privadas que han sido presentadas en la Gerencia de Urbanismo. Hay, por tanto, varias empresas que optan a hacerse con la gestión.

En principio, la transformación de recinto, que podría tener una cubierta y más capacidad, conllevará una inversión de 35 millones, dicen desde el Ayuntamiento, que cobrará un canon anual de aproximadamente 250.000 euros.

Los incendios se han vuelto a colar en medio del proceso de cambio del Auditorio Rocío Jurado. Se buscan culpables de unos fuegos que pueden afectar a la búsqueda de nuevos usos para un edificio emblemático de Sevilla

La investigación de la Policía Nacional tratará de determinar si hay alguna relación con dicho procedimiento o si las llamas son ajenas a la situación del espacio. En estos momentos, no se descarta ninguna hipótesis.

Desde el Ayuntamiento creen que "hay malas intenciones" detrás de esta oleada de fuegos que obliga a tener los ojos muy abiertos en el perímetro más cercano a un Auditorio Rocío Jurado, que ya acumula tres años sin uso.