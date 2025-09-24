El tranvibús, ante el reto de convencer a 150.000 vecinos de Sevilla que esperan el Metro desde hace décadas

Imágenes del recorrido en pruebas del tranvibús por Sevilla Este. E. E. Sevilla

La cuenta atrás para el tranvibús está a punto de finalizar. La nueva línea de Tussam se estrena el próximo lunes 29 de septiembre. El principal reto es convencer a 150.000 vecinos del Distrito Este que llevan décadas esperando el Metro.

Desde el Ayuntamiento defienden que el nuevo medio de transporte no es ni mucho menos un sustituto del suburbano. De hecho, insisten en seguir reclamando la línea 2. Está en estudio por parte de la Junta.

No obstante, el escepticismo es la nota predominante entre los vecinos implicados. "Sabíamos que no era la solución a los problemas de Sevilla Este", explica a El ESPAÑOL de Sevilla Miguel Arias, que representa a la Asociación Vecinos Sevilla Este, Sectores 3+4.

Por su parte, desde La Otra Sevilla Este, otra de las entidades vecinales del barrio prefieren esperar a que el tranvibús eche a andar para mostrar su opinión. No obstante, no son muy optimistas.

"Habrá que ver si los vecinos lo utilizan", dice Rubén Mancera el portavoz de esta entidad vecinal. Por el momento, no creen que se alcancen las previsiones municipales de 8.000 usuarios al día solo en la primera fase desde Torreblanca al Duque.

En cambio, desde el área de Movilidad del Ayuntamiento se muestran "convencidos del éxito" del tranvibús.

Creen que, una vez conocidas las bondades de este nuevo medio de transporte, la población de Torreblanca, Sevilla Este y Alcosa lo usará masivamente.

Recuerdan, de hecho, que es un público acostumbrado a coger el transporte público. La media en todo el distrito Este es de 44.000 usuarios diarios. Ahora tendrán la oportunidad de llegar más rápido a Santa Justa y Nervión.



Tiempos de desplazamiento

Desde el Ayuntamiento estiman que la primera fase del tranvibús pueda quitar de la carretera 90 vehículos a la hora. En la segunda fase, cuando llegue al Duque, serán 400.

Desde Torreblanca a Nervión, se tardarán 28 minutos, 18 menos que ahora. Desde Andalucía Residencial el trayecto será de 26 minutos, también 18 minutos más rápido que en la actualidad.

En el desplazamiento desde el Palacio de Congresos se ganarán 14 minutos, porque el tiempo total será de 20 minutos. Igualmente desde las Góndolas se llegará en 16 minutos, 12 minutos menos que con las líneas actuales.

Por su parte, desde el Polígono San Pablo se llegará a Nervión en solo diez minutos, la mitad de lo que se tarda ahora.

Más cambios en Tussam

Con una velocidad de hasta 25 kilómetros por hora (siete más que la actual de Tussam) y frecuencias de diez minutos, el Ayuntamiento espera que el tranvibús sea la primera piedra del cambio de la movilidad de la zona una vez que los ciudadanos se acostumbren.

En función del comportamiento del usuario, se estudian cambios en el resto de paradas. Es una de las medidas orientadas a aliviar el tráfico en la zona. La reducción de tres a dos carriles en las grandes avenidas de Sevilla Este ya ha ocasionado atascos.

Una de las posibles soluciones es que alguna de las líneas que circulan por recorridos similares en el barrio lo hagan por el carril exclusivo del tranvibús.

Sería solo en esta primera fase, porque, según apuntan fuentes municipales, se perdería velocidad comercial cuando el tranvibús llegue al Duque.

Por otro lado, estiman que pueda caer la demanda en el 27 cuando esté el trayecto completo. Así, consideran que "habrá que equilibrarla", aunque solo cuando empiece a perder usuarios.

Tráfico estacional

Respecto a los atascos de los últimos días, creen que la situación se normalizará. En primer lugar, porque el propio tranvibús va a eliminar coches.

No obstante, aseguran que, según sus estudios internos, septiembre siempre es un mes de mucho más tráfico, especialmente en Sevilla Este. La situación se normaliza en octubre, explican.

Entre eso, los ajustes semafóricos y los cambios en las paradas, estiman que habrá mucho menos atascos en los próximos meses.

Para convencer de las ventajas del tranvibús ya se han repartido folletos en Sevilla Este. Además, será gratis la primera semana para que todo el mundo pueda probarlo.

Pese a ello, por el momento, los vecinos, se centran, en las molestias de tráfico que ocasiona.

Escepticismo

"En un trayecto de cinco minutos, se tarda ahora media hora. Se ha convertido en un infierno", explican desde la Asociación La Otra Sevilla Este.

Reconocen que el tráfico ha mejorado con la presencia de la Policía Local, pero, según dicen, además de las grandes avenidas, las calles de alrededor "se colapsan mucho más que antes".

Su portavoz, Rubén Mancera, aunque se muestra cauto, a la espera del estreno, cree que en su primera fase "no va a funcionar", porque "no hay tanta masa de gente moviéndose a Santa Justa"

Por su parte, Miguel Arias, de la la Asociación Vecinos Sevilla Este, Sectores 3+4, considera que el proyecto, nacido del anterior Gobierno del PSOE, "no ha tenido en cuenta el crecimiento de Sevilla Este".

"Es una ciudad dentro de una gran ciudad, pero sin buenas comunicaciones con el resto. Tiene tres entradas y ninguna directa", recuerda.

"La mayoría utilizamos coche"

Según apunta, "puede ser algo de alivio para el usuario de transporte público", pero asegura que el porcentaje es "de un 20 o 25 por ciento". "El resto utilizamos el coche y los tiempos de salida en hora punta eran 20 minutos y se han convertido en horas", dice.

Además, alerta del perjuicio que puede suponer el tranvibús en una calle comercial como la Avenida de las Ciencias, porque "se han quitado aparcamientos" y "como se pare un coche, se bloquea la calle".

"La gente está indignada", resume. A su juicio, "habría sido mejor esperar al Metro" o plantear un tranvía soterrado como alternativa.

A la espera del Metro

Por su parte, desde la Asociación Sevilla quiere Metro, una de las asociaciones impulsoras de las obras del suburbano, también creen que "el tranvibus no resuelve los problemas de movilidad del mayor distrito de Sevilla".

Creen que el cambio pasa por la línea 2 de Metro, actualmente en estudio de alternativas. "Es importante que acabe en plazo, en noviembre de 2026 para que, acto seguido pueda licitarse el proyecto constructivo y las obras". "Es lo que la ciudadanía de Sevilla Este demanda", insisten.

En este contexto de escepticismo, el tranvibús circulará por primera vez por las calles del distrito más poblado de Sevilla. Será bajo el desafío de convencer a 150.000 vecinos que exigen soluciones efectivas para su movilidad.