El juez archiva la causa del tanatorio de Mairena del Alcor contra el delegado de la Junta y presidente del PP de Sevilla

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Carmona (Sevilla) ha dictado el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra las seis personas investigadas en relación al proyecto de tanatorio en la localidad de Mairena del Alcor.

Entre los que estaban siendo investigados figuraba el que fuera alcalde de la localidad, el popular Ricardo Sánchez, ahora delegado de la Junta de Andalucía y presidente del PP de Sevilla, y el alcalde actual, Juan Manuel López Domínguez.

Según reza en un auto judicial consultado por EL ESPAÑOL, el juez ha dictado el archivo al no hallar indicios de los delitos de administración desleal, prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y tráfico de influencias, por los que se había formulado la denuncia.

La causa se centraba en el proyecto inicial del tanatorio público en Mairena del Alcor en el que resultaron invertidos 21.118,76 euros y si, tras el abandono del mismo como consecuencia de la imposibilidad de la modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento general, la construcción del tanatorio privado ha sido llevada a cabo con arreglo a la normativa vigente o no.

En concreto, al delegado de la Junta en Sevilla se le investigaba por un presunto delito de administración desleal, precisamente por la inversión de la citada cantidad sin, presuntamente, llevarse a cabo una modificación puntual de las normas subsidiarias que se consideraba necesaria.

“Ninguna objeción de naturaleza administrativa”

Sin embargo, el juez considera que este decreto del entonces alcalde, según considera el juez, “no adolecía de ninguna objeción de naturaleza administrativa en el proceso seguido, no apreciándose ningún tipo de injerencia por su parte en el desarrollo de las funciones técnicas desarrolladas por los distintos profesionales intervinientes en el expediente en cuestión”.

De ahí en conformidad con lo interesado con la Fiscalía y ante la ausencia de elementos indiciarios contrastados fehacientemente con las diligencias de instrucción practicadas, ha acordado el sobreseimiento.

Asimismo, el magistrado archiva la causa contra las otras cinco personas investigadas, entre ellas el actual alcalde, que estaba siendo investigado por presuntos delitos de prevaricación urbanística y administrativa y tráfico de influencias.

Asegura que no se ha llevado a cabo ninguna actuación administrativa "manifiestamente injusta y arbitraria", ni tampoco fue dictada con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de los denunciados y con el conocimiento de que estuviesen actuando en contra del derecho.

Por todo ello, el juez también archiva la causa seguida contra el actual alcalde y otros tres de los investigados por un presunto delito de tráfico de influencias