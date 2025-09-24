Un Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía será el primer acto de las Atarazanas tras "décadas de abandono"

Un Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía será el primer acto de las Reales Atarazanas tras "décadas de abandono".

Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España. Será la semana que viene cuando el presidente Juanma Moreno y sus consejeros se trasladen allí para debatir los asuntos del día.

Recientemente, han finalizado unas obras de rehabilitación que comenzaron en 2022, tras más de quience años de paralización del proyecto, fundamentalmente por motivos legales.

El edificio ha sido cedido a la Fundación Cajasol, pero todavía no tiene un uso definido. De hecho, tal como adelantó ABC, está previsto que se realicen nuevas obras próximamente.

Pero las Atarazanas ya están plenamente rehabilitadas. Eso hace posible que la Junta de Andalucía pueda celebrar su Consejo de Gobierno allí.

Será el primer acto que dote de contenido al que es el astillero medieval más antiguo de España. Data del siglo XIII.

Según ha apuntado, Carolina España es uno de los "principales exponentes de la relación entre Sevilla y América", pero "ha estado en el olvido" durante muchos años.

"Tuvo que llegar Juanma Moreno para abordar las obras que la semana que viene se presentarán a la población", ha explicado la portavoz del Gobierno andaluz.

Sin uso desde los 90

Fue en los años 90 cuando las Atarazanas perdieron su función original relacionada con la Maestranza de Artillería.

Entonces pasó a manos de la Junta de Andalucía. En 2009 el edificio fue cedido a la Caixa, que pretendía llevar a cabo su proyecto de CaixaForum.

Sin embargo, la rehabilitación planteada por Guillermo Vázquez Consuegra recibió denuncias de asociaciones conservacionistas como ADEPA. La judicialización del caso la paralizó durante varios años. Además, La Caixa decidió llevarse el proyecto a Torre Sevilla.

Ha sido en junio de 2022 cuando pudo retomarse la rehabilitación hasta su reciente finalización.

Así, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía será el primer acto de las Atarazanas tras décadas sin uso.

No obstante, siguen sin conocerse los usos definitivos que le dará al espacio la Fundación Cajasol, propiedad de la Caixa, a la que fue cedida el espacio por 75 años. No obstante, en principio, será un gran contenedor cultural al estilo de la Real Fábrica de Artillería, inaugurada en 2024.