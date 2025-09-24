Confirmado por el Ayuntamiento de Sevilla: vuelven 7 años después los talleres para mayores de 60

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto a un grupo de personas de la tercera edad. EP Sevilla

Los talleres destinados exclusivamente a mayores de 60 años vuelven tras siete años paralizados. Es lo que ha confirmado el Ayuntamiento de Sevilla.

"Recuperamos estos talleres y lo hacemos con un enfoque actual y útil, con más compañía, más actividad, más salud y menos soledad no deseada", ha dicho el alcalde, José Luis Sanz.

La actividad regresa, según ha apuntado el primer edil, después de que hayan estado "siete años paralizados por el anterior gobierno socialista".

Se prevé que puedan acceder a estos talleres 3.300 personas mayores de 60 años. Unos 2.100 se repartirán por diferentes zonas de la ciudad.

El resto, unos 1.200, recibirán dichas actividades en el aula de mayores de Nervión-San Pablo-Santa Justa, donde voluntarios impartirán módulos de ocio, formación en distintas disciplinas y de crecimiento personal.

Serán los Centros de Servicios Sociales quienes seleccionarán a los elegidos. Siempre se priorizará a los mayores de 60 años. No obstante, también pueden acceder pensionistas con invalidez desde los 55 años.

Se tendrán en cuenta indicadores como el aislamiento social, la dependencia reconocida, la edad avanzada, el deterioro físico o cognitivo, la situación de duelo o estar rodeado de una baja red de apoyos.

La dotación de dicho programa ronda los cinco millones y tiene una duración de dos años.

Según explican desde el Ayuntamiento de Sevilla, en las actividades se combina "intervención individual, grupal y comunitaria para favorecer el envejecimiento activo, la autonomía y la participación social".

Así habrá módulos muy variados. Estarán destinados, por ejemplo, a reforzar la autoestima, fisioterapia, gestión emocional, memoria, nuevas tecnologías o gimnasia adaptada.

Asimismo, habrá un bloque de convivencia. En él se programarán actividades culturales y de ocio saludable.

Soledad no deseada

También habrá una línea diseñada específicamente para la detección y el acompañamiento a mayores que estén en situación de soledad no deseada.

El objetivo de esta medida, insiste Sanz, es el de "llegar a quienes más lo necesitan".

Según ha explicado, más allá de las "competencias digitales", el "ejercicio físico o cognitivo", los talleres "ofrecen compañía, nuevas redes de apoyo y oportunidades para combatir la soledad no deseada".

"Para que Sevilla siga en marcha, no podemos dejar atrás a quienes nos abrieron camino, nuestros mayores”, ha concluido Sanz.

¿Cómo hay que apuntarse?

El plazo de inscripción está abierto desde el 22 de septiembre. Los interesados podrán apuntarse hasta el 10 de octubre.

Habrá varias opciones. Pueden hacerlo en la sede electrónica del Ayuntamiento, pero también cabe la posibilidad de completar el registro de forma presencial.

Para ello, deberán trasladarse al Centro de Servicios Sociales correspondiente, al Registro General del Ayuntamiento (Prado de San Sebastián, 1) o a los registros auxiliares de los distritos.