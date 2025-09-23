Ni veladores por el día ni comida para palomas: la nueva normalidad de los parques de Sevilla tras la gripe aviar

Imagen de archivo de unos cisnes paseando por el Parque de María Luisa. Eduardo Briones - Europa Press

La gripe aviar se ha saldado con la muerte de más de 150 aves en los parques de Sevilla. Para evitar la propagación de la enfermedad y el contagio con humanos, el Ayuntamiento hispalense ha tomado una serie de medidas, entre ellas prohibir temporalmente los veladores diurnos en los establecimientos que se encuentran dentro del Parque de María Luisa.

Desde que el día 2 de septiembre se confirmara que los gansos muertos en el parque del Tamarguillo habían sido víctimas de la gripe aviar, ya han sido confirmados, al menos, cinco focos. Entre ellos figuran el del Parque de Miraflores, Jardines del Real Alcázar y Parque del Tamarguillo en la capital hispalense, y dos en la provincia: La Puebla del Río y Aznalcázar.

En la capital los tres parques afectados fueron cerrados como medida preventiva. En la actualidad permanecen abiertos aunque "con balizamiento y vallas en el perímetro de los estanques", según confirman desde el Ayuntamiento hispalense.

Sin embargo, las medidas tomadas por el Consistorio sevillano han ido más allá. "De manera temporal, los establecimientos situados en el interior del parque María Luisa deben mantener recogidas sus terrazas durante el horario diurno", informan a EL ESPAÑOL de Sevilla.

Es decir, la instalación de los veladores solo queda permitida en horario nocturno. Asimismo, en el mismo parque se ha prohibido provisionalmente la tradicional venta de comida para palomas.

Por otro lado, "se está realizando la retirada de ejemplares, labores de limpieza y desinfección de estanques, control de aves con vigilancia diaria, vallado de zonas sensibles, refuerzo de la seguridad y colocación de cartelería informativa para la ciudadanía", sostienen desde el Consistorio.

Cero contagio humano

Pese a la rápida propagación del virus, no hay contagios de humanos. Según insisten desde la Consejería de Salud, el "riesgo es muy bajo".

Sin embargo, tanto desde el Ayuntamiento como desde Salud sostienen que evitar con totalidad tanto la propagación de la enfermedad como su erradicación "es complejo". "Se trata de aves silvestres en época de migración que vuelan y se desplazan", indican fuentes municipales.

Para ello existe un protocolo que ha establecido la Junta de Andalucía en el que se define, por ejemplo, cuándo se considera foco.

Si bien se especifica que se trata de "criterios difíciles de valorar", establecen que con la "mortandad anormal de al menos 3 aves en 24 horas" se debe notificar a las autoridades pertinentes, es decir, las Consejerías de Agricultura o de Medio Ambiente.

Protocolo

Asimismo, se detallan las actuaciones y recomendaciones que la población debe tener en cuenta ante los brotes de gripe aviar.

Se insiste, en primer lugar, en evitar el contacto directo con aves acuáticas o silvestres en los parques y mantener siempre una distancia mínima de un metro. También se desaconseja darles de comer, ya que ello provoca aglomeraciones y aumenta la cercanía con los animales.

Otra de las medidas es no tocar superficies con excrementos de aves y respetar las zonas que puedan estar acotadas dentro de los parques. En caso de encontrar un ave muerta o enferma, no se debe manipular, sino avisar al teléfono al Ayuntamiento de la localidad.

Quienes paseen con mascotas deben llevarlas siempre con correa y evitar que se acerquen a cadáveres de aves o a zonas donde haya restos de excrementos.

Tras la visita al parque se recomienda lavarse las manos de forma higiénica, durante al menos 60 segundos con agua y jabón, o utilizar un gel hidroalcohólico durante 20 segundos.

Por último, las autoridades sanitarias recuerdan que, si una persona presenta síntomas compatibles con la gripe y ha estado en contacto con aves muertas o enfermas, debe llamar a Salud Responde (955 54 50 60) para recibir las indicaciones correspondientes.