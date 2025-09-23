El arte sacro de Sevilla exporta su esplendor y se reivindica en el corazón de Europa ante las amenazas externas

Algunas de las piezas de la Semana Santa de Sevilla que se exponen en el Parlamento europeo. E. E. Sevilla

El arte sacro de Sevilla atraviesa uno de los momentos de mayor reconocimiento de su historia. Es una aval frente a las amenazas externas procedentes de Pakistán, con sus precios 'low-cost', están más presentes que nunca.

Desde este lunes, algunas de las reliquias de mayor valor de la Semana Santa de Sevilla se exponen en el Parlamento Europeo en Bruselas.

El arte sacro de Sevilla en el corazón de Europa. Es el nombre de la exposición que se celebra durante estos días en la capital belga.

Ha recibido el impulso del Ayuntamiento de Sevilla y del propio Parlamento Europeo, aunque en ella ha tenido un papel principal la Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla.

Desde este lunes ya están expuestas algunas de las mejores piezas de la Semana Santa de Sevilla. Estarán en el "corazón de Europa" hasta el próximo viernes 26 de septiembre.

Apoyo institucional

No obstante, será este martes cuando se produzca la inauguración oficial de la exposición. Allí estará presente una expedición del Ayuntamiento de Sevilla.

Una muestra de la importancia otorgada a esta exposición es que hasta el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, estará presente en la puesta de largo para volver a Sevilla en la mañana del miércoles.

Junto a él estará el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés. También habrá autoridades de la Junta de Andalucía y del propio Parlamento Europeo. Uno de ellos será el ex alcalde hispalense, Juan Ignacio Zoido.

Las joyas expuestas

El palio de Madre de Dios de la Palma de la Hermandad del Cristo de Burgos, los respiraderos del paso del Señor de Pasión o el frontal y los candelabros del paso del Cristo de la Sed serán solo algunas de las joyas expuestas.

También estarán a la vista de todos los interesados otras piezas como la mítica túnica de los cardos del Señor de la Sentencia de la Macarena.

También habrá tallas protagonistas de la Semana Santa como la de María de Cleofás del Santo Entierro.

Además, se expone el busto del Señor de la Sagrada Cena, una pieza previa al sacado de puntos para su traslado a la madera, y el Cristo de la Humildad de la Esperanza de Triana.

A su vez, tampoco faltará la música, ya que la Agrupación Musical Virgen de los Reyes dará un concierto en la Iglesia de Nuestra Señora del barrio de Sablon.

Más allá de la mera exposición, habrá mesas redondas con los mayores expertos y encuentros entre los profesionales y empresas internacionales en el sector.

Objetivos

Con ello se buscan varios objetivos, según explican desde el Ayuntamiento de Sevilla. El primero de ellos es la defensa de un sector que, sobre todo, se enfrenta a la competencia desleal de los mercados asiáticos.

Tal como dio a conocer EL ESPAÑOL de Sevilla, hay fabricantes en Pakistán que ofrecen el bordado de un palio completo por 25.000 euros o una corona por 750 euros.

Son precios fuera de mercado, ya que, por ejemplo, únicamente el manto de una Virgen puede llegar a costar solo 400.000 euros si se elige a los artesanos de Sevilla, según fuentes del sector.

Es así porque se emplean materiales más caros, acordes a la tradición. Lo mismo sucede con la mano de obra.

La situación alcanzó mayor gravedad cuando Francisco Carrera 'Paquili', el presidente de la Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla, denunció amenazas directas de algunos de estos fabricantes pakistaníes.

Al margen de este objetivo, la exposición también persigue internacionalizar un sector que apenas se conoce fuera de Andalucía.

Por ello, hay varios encuentros con empresas que persiguen abrir nuevas vías de negocio para el arte sacro de Sevilla.

Reconocimientos

La confirmación ha llegado en una época en la que, pese a las amenazas externas, no han dejado de sucederse los reconocimientos.

En noviembre de 2024, los Reyes de España concedieron a la Asociación Gremial Sevillana de Arte Sacro la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. En el mismo año, su presidente 'Paquili' recibió la Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla.

Ya en marzo de 2025, el mismo Miércoles de Ceniza, se estrenaba en Sevilla un museo permanente de arte sacro en el Castillo de San Jorge, uno de los mayores anhelos del sector en los últimos años.

Además, una vez conocidas las amenazas pakistaníes, el respaldo institucional fue total. Junta, Ayuntamiento, Arzobispado y Cámara de Comercio firmaron un manifiesto para defender a los talleres de Sevilla ante la competencia "desleal".

Incluso el presidente andaluz, Juanma Moreno, pidió a las hermandades que encargasen sus piezas en Andalucía y no en países como Pakistán.

La exposición en Bruselas es una muestra del mayoritario respaldo del que goza el arte sacro de Sevilla tras muchos años en la sombra. Ahora, la internacionalización del sector y la protección ante las amenazas externas son los objetivos prioritarios del gremio.