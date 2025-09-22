Talan más de 100 árboles en Torneo por su estado "decrépito" para plantar 154 ejemplares nuevos

Árboles talados en la mediana de Torneo. E. E. Sevilla

El Ayuntamiento ha comenzado con las obras de reajardinamiento en la mediana de la calle Torneo. Entre otras cosas, ha supuesto que se talen más de 100 árboles por su estado "decrépito", tal como reconocen desde el Consistorio.

En su lugar, se plantarán 154 ejemplares nuevos. El objetivo, según explican, es hacer de esta zona de Sevilla "un gran corredor verde con árboles acordes al clima de Sevilla".

Así, se sustituirán "muchos árboles enfermos desde hace décadas" y que fueron "mal plantados en los 90".

Tal como indican desde el Ayuntamiento, las nuevas especies serán más "fuertes y sostenibles". Estarán sobre "un tapiz vegetal de Lippia". Es una cobertura totalmente verde que favorece la polinización de insectos y aves.

La clave por la que habrá que retirar el centenar de árboles, es que "se plantaron mal" en la década de los noventa.

Especies "poco adecuadas"

Además de ser especies "poco adecuadas", se asientan en espacios estrechos. Por tanto, sus raíces son "débiles" y en un "suelo agotado" que no permite su desarrollo.

Desde el Ayuntamiento aseguran que no se van a talar "árboles sanos". "Retiramos árboles decrépitos, enfermos y sin viabilidad para el trasplante".

Muchos de ellos, explican, tienen los troncos dañados y las copas desestructuradas. Además, con el paso de los años han perdido "vigor" debido a las "podas severas" y los "golpes de tráfico", entre otras causas.

Los nuevos ejemplares tendrán "riego automatizado". Con ello, se pretende asegurar la adaptación y supervivencia de las especies en el nuevo corredor verde.

Obras en los accesos

El reajardinamiento de la mediana de la calle Torneo forma parte de la renovación de los principales accesos de Sevilla con una inversión de 1,8 millones.

Se abordarán trabajos similares en la calle Ucrania, Kansas City, la Avenida de Jerez, Tarso, Ferroviarios y Alfredo Krauss.

Tal como ha explicado Evelia Rincón, la concejal de Parques y Jardines, todas estas zonas se convertirán en corredores verdes.

Para ello, se plantarán "especies mejor adaptadas, suelo renovado y sistemas de riego eficiente, que ahorran agua y garantizan la supervivencia de las plantaciones".

Críticas del PSOE

Desde el PSOE del Ayuntamiento de Sevilla se han mostrado muy críticos con este proyecto que "va a suponer la pérdida de más de 100 árboles".

Según ha apuntado, el concejal Juan Tomás de Aragón, "se suman a los más de 4.000 árboles talados en dos años, el equivalente a todo el Parque de María Luisa".

Asimismo, han lamentado que el Ayuntamiento destine inversiones millonarias a zonas que, a su juicio, "no lo necesitan".

"En vez de dedicar estas inversiones donde más hacen falta, en los barrios de Sevilla, las gastan en zonas que están perfectamente", ha insistido Aragón.