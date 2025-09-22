EL congreso TIS2025 convierte a Sevilla en epicentro mundial del turismo, con un impacto de 22 millones de euros

TIS2025 -Tourism Innovation Summit ultima los preparativos de su sexta edición. Del 22 al 24 de octubre, más de 8.000 profesionales del sector turístico se darán cita en la capital andaluza para conocer las últimas tendencias y soluciones digitales que están transformando el futuro del sector.

De este modo, el encuentro convertirá a Sevilla en el epicentro mundial de la innovación tecnológica para el turismo, generando un impacto económico de 22 millones de euros en la ciudad.

Así se ha dado a conocer en su presentación oficial esta mañana en Sevilla, que ha contado con Arturo Bernal, consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía; Juan Bueno, Primer Teniente de Alcalde y delegado de Hacienda, Administración y Transformación Digital del Ayuntamiento de Sevilla; Silvia Avilés, directora de TIS; y Brigitte Hidalgo, directora de Tourism Innovation Global Summit.

Por su parte, Arturo Bernal, ha señalado que “TIS, el mayor congreso de innovación y tendencias para el sector turístico, consolidará la marca Andalucía como referencia en innovación turística”.

Durante su intervención, ha detallado que “la cita reunirá a profesionales del sector de más de 50 países, con unas estimaciones económicas que nos afianzan como un destino congresual de referencia”.

Andalucia Nexus

En la cita, la región se concentrará en el stand ‘Andalucía Nexus’ y contará con una programación de actividades que combina reuniones de trabajo, generación de contenidos y acciones de networking con destinos y colaboradores.

Para Juan Bueno, “nuestra ciudad se ha consolidado como una ciudad capaz de acoger grandes eventos internacionales que abordan cuestiones globales decisivas para el futuro de nuestras ciudades.

Y uno de los mejores ejemplos es TIS, una cita de la que estamos profundamente orgullosos, que celebra ya su sexta edición en FIBES y que vuelve a situar a Sevilla como punto de encuentro imprescindible para el debate y la transformación de la industria turística”.

Silvia Avilés, ha explicado que “vamos a traer a Sevilla las bases del futuro del turismo, ayudando al sector a conocer y aplicar las tecnologías habilitadoras y emergentes que le permitan ser más competitivo y repensar el modelo turístico.

Será un evento internacional para mostrar al mundo que somos una potencia económica en turismo, con ejemplos prácticos de las innovaciones que se están implementando en nuestras comunidades autónomas. Hablamos de soluciones traveltech que nos ayuden a adaptarnos a los cambios, aprovechar las oportunidades de mejora e impulsar la innovación”.

Quienes darán a conocer estas soluciones en TIS2025 serán las más de 200 empresas tecnológicas presentes, que mostrarán sus desarrollos más avanzados para la industria turística, desde la inteligencia artificial y la ciberseguridad hasta la conectividad avanzada (como el 5G), pasando por aplicaciones de realidad aumentada y virtual.