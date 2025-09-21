Viaja gratis este lunes en todas las líneas de Tussam por el Día Mundial sin Coches, excepto para ir al aeropuerto

Con motivo del Día Mundial sin Coches, Tussam, la empresa municipal de transportes de Sevilla, ofrecerá transporte gratuito durante toda la jornada del lunes 22 de septiembre en todas sus líneas de autobuses urbanos y tranvía.

La excepción será la línea especial al aeropuerto, que tendrá el mismo coste de siempre. El objetivo de esta gratuidad es fomentar el uso del transporte público con motivo del Día Mundial sin Coches.

Por tanto, todas las líneas, excepto las mencionadas, serán gratuitas desde las 00:00 horas del 22 de septiembre hasta las 00:00 horas del 23 de septiembre. Para ello, el usuario no tendrá necesidad de validar tarjeta ni adquirir billete.

Los objetivos de esta iniciativa son fomentar una movilidad más sostenible; reducir el uso del vehículo privado y promover el del transporte público como alternativa eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

El Día Mundial Sin Coches

El origen del Día Mundial sin Coches se remonta a 1973, cuando se limitó el acceso a las reservas de petróleo en ciertos países europeos y comenzaron a aparecer nuevas ideas para desincentivar el uso del coche propio, dando paso a una promoción del transporte público como alternativa más eficiente.

Fue a partir de 1994 cuando la idea principal comenzó a transformarse en una iniciativa organizada para sensibilizar, proponiendo a los ciudadanos que escogiesen alternativas más ecológicas como las que propone Tussam con el atractivo de la gratuidad por un día.