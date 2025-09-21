Cuatro personas heridas en un aparatoso accidente en la A-92 sentido Torreblanca: el coche se salió de la vía

Accidente ocurrido en la A-92 sentido Torreblanca tras salirse el coche de la vía. Ayuntamiento de Sevilla

El vehículo accidentado acabó impactando contra el separador de la citada carretera.

Cuatro personas han resultado heridas en la madrugada de este domingo tras sufrir un accidente con su vehículo en la carretera A-92, a la altura del barrio sevillano de Torreblanca.

Según ha informado el Servicio de Emergencias Sevilla en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), el siniestro ha ocurrido sobre las 4:30 horas en el kilómetro 1,2 de la A-92.

Según detalló a Europa Press, el Servicio de Emergencias 112 el motivo del accidente fue la salida de vía de un vehículo que acabó impactando contra el separador de la carretera.

Tras recibir varios avisos de testigos, la sala coordinadora movilizó a efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y servicios sanitarios.

Asimismo, Emergencias Sevilla ha indicado en sus redes sociales que al caer restos del vehículo accidentado en la A-92, la Policía Local activó desvíos para evitar riesgos en el tráfico.

Posteriormente, los agentes de la Guardia Civil y los bomberos intervinieron para asegurar la zona y movilizar el vehículo.