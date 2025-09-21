Hallan un cadáver cerca del río Viar en Cantillana y sus rasgos coinciden con los del hombre que apuñaló a su empareja.

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

El cadáver de un varón ha sido hallado este domingo en el municipio sevillano de Cantillana. Todo apunta, según la Guardia Civil, a que se trata del hombre que apuñaló en el cuello a su expareja y que estaba en paradero desconocido.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de septiembre en la misma localidad, un día después de una de sus fiestas grandes, la de la procesión de la Virgen de la Pastora.

En la tarde de aquel lunes, este hombre apuñaló a su exnovia y salió corriendo con el cuchillo en la mano, tal como confirmaron algunos testigos.

Tras los hechos, la mujer de 46 años fue evacuada al hospital Virgen Macarena, pero en la misma noche recibió el alta y volvió a su casa, donde estuvo custodiada por la Guardia Civil.

EL ESPAÑOL de Sevilla se trasladó a la localidad un día después y aún podían observarse restos de sangre por la calle Nuestro Padre Jesús de la localidad sevillana.

Allí se cometieron los hechos y algunos testigos lo vivieron muy de cerca. Algunos incluso lo vieron con el arma por la puerta de su negocio.

"Tememos que vuelva a terminar lo que empezó", aseguró Manuel. Este cantillanero regenta una correduría de seguros de la misma calle.

Justo enfrente de su negocio estaba instalada desde la misma tarde del lunes una patrulla de la Guardia Civil. "Yo no lo sabía, pero al parecer el agresor vive justo enfrente".

La agredida, de nacionalidad colombiana, ejercía como cuidadora de una mujer mayor en Cantillana, y estaba en el sistema Viogén de Seguimiento Integral de Violencia de Género por haber denunciado previamente a su exnovio, que era del mismo país.

Sobre los hechos hay varias hipótesis. Algunas voces del pueblo apuntan a una discusión previa en la cercana plaza del Ayuntamiento, donde habían participado más personas, incluida la pareja actual de la agredida.